Streama Bayern München - Bayer Leverkusen Titta via live stream

Streama Bayern München - Bayer Leverkusen Det är fasansfullt enkelt att streama Bayern München – Bayer Leverkusen. För att titta på matchen online behöver du ett Bet365-konto, då kan du se matchen live på nätet. Skaffa ett Bet365-konto och sätt in 50 kr, det är allt du behöver göra för att kunna se fotboll från Bundesliga och även titta på fotboll från Serie A och streama La Liga. Allt detta så länge du har pengar på kontot. Det är nästan för bra för att vara sant. När du tittar på matchen direkt på Bet365 kan du samtidigt spela på odds och vinna eller förlora pengar, för att öka spänningen med matchen. Men var försiktig och tänk dig för innan du spelar. Matchen visas alltså på Bet365, och avsparkstiden är 15:30 lördag 15 september. Se Bayern München - Bayer Leverkusen på TV Matchen visas även på TV, men på en kanal inte alla har i sitt utbud. Matchen som sänder Bayern München - Bayer Leverkusen är Viasat Fotboll/ViaPlay. Match: Bayern München - Bayer Leverkusen, Bundesliga

Datum & tid: Söndag 9 september 20:45

Arena: Stade de France, Paris

Stream: Bet365 Trolig laguppställning, Bayern München Neuer

Kimmich – J. Boateng – Hummels – Alaba

Thiago

Müller – Goretzka

Robben – Lewandowski – Ribéry



Skador: Mats Hummels, Kingsley Coman

Avstängningar: - Trolig laguppställning, Bayer Leverkusen Özcan

Weiser – Tah – Dragovic – Wendell

Havertz – L. Bender

Bailey – Volland – Brandt

Alario



Skador: Joel Pohjanpalo, Julian Baumgartlinger, Panagiotis Takis Retsos, Sven Bender, Thorsten Kirschbaum, Wendell (tveksam)

Avstängningar: - Bayern München har börjat bra – sämre med Leverkusen Bayern München har inlett årets Bundesligasäsong mycket starkt, vilket är annat än vad man kan säga om Bayer Leverkusen. Medan Bayern München besegrat både Hoffenheim och Stuttgart i säsongsöppningen, har Leverkusen åkt på två raka tvåmålsförluster. I Leverkusens senaste match fick vi en av alla Bundesligasvenskar, Isaac Kiese Thelin, göra sin debut i landet. Kiese Thelin byttes in med 20 minuter kvar av matchen, men hann inte göra något särskilt avtryck mer än med sin låga passningsprocent (3/7 korrekta passningar). Det mest troliga för Kiese Thelins del är att det blir ett inhopp även i denna match. Kiese Thelin var å andra sidan en av få ljuspunkter i det svenska landslag som sorgligt nog tappade 2-0 till 2-3 mot Turkiet i måndags. Anfallaren stod för matchens första mål, då han sköt in en retur från sin egen stolpnick. Bayern München kommer till matchen utan skadade Kingsley Coman och Mats Hummels, medan Leverkusen har hela sex spelare på sin skadelista. Speltips Vi har svårt att tippa emot starka Bayern München här, och tror att laget kommer att dominera den här matchen från början till slut. Oddset på den raka 1:an tyder också på det, då man får blott 1.18 gånger pengarna på en Bayern München-seger. Tråkigt odds, och vi har därför hittat ett mer spelvärt alternativ. Vi spelar Bayern München att leda i halvtid och vinna i full tid, detta till oddset 1.61 gånger pengarna. Tips: Bayern München leder i halvtid & vinner i fulltid

Odds: 1.47, Bet365

*VIKTIGT MEDDELANDE - Sportal.se, i samarbete med bet365, erbjuder över 40 000evenemang via livestream varje år. Notera att de immateriella rättigheterna att sända sådanaevenemang via livestream vanligtvis ägs på landsnivå och därför, beroende på var du befinnerdig, kan det finnas vissa evenemang som du inte kan se på grund av sådana restriktioner.Innan du blir medlem hos bet365 och finansierar ditt konto för att se ett särskilt evenemangvia livestream, rekommenderas du att först kontrollera med bet365, med tanke på var dittland är beläget, att du är berättigad att se evenemanget i fråga. Kontaktuppgifter tillbet365 hittar du genom att klicka her, och sedan klicka på Tjänster i det övre högra hörnet av webbplatsen, för att därefter välja Kontakta oss.