FC Köln har varit en stor besvikelse i årets Bundesliga. Klubben, som spelat Europa League-fotboll under hösten, ligger på allra sista plats.



Klubben har dock haft en bättre period på sistone, och på lagets fyra senaste matcher har man tre segrar och en oavgjord. På lagets 16 matcher dessförinnan tog man 0 segrar, spelade 3 oavgjorda och förlorade 13 matcher.



Dortmund har varit en besvikelse denna säsong även de. Klubben har gjort en väldigt ojämn säsong, och ligger för tillfället på sjätte plats.



Under transferfönstrets sista dag sålde Dortmund sin anfallsstjärna Pierre-Emerick Aubameyang till Arsenal. Samma dag plockade man in Michy Batshuayi på lån från Chelsea, och det återstår att se om Batshuayi går rakt in i startelvan eller om Alexander Isak ges förtroendet ikväll.

Stream

Avspark: 20:30, fredag

Plats: Rheinenergiestadion

Förväntad laguppställning, Köln

Horn

Sörensen – Meré – Heintz – Hector

Clemens – Höger – Özcan – Jojic

Zoller – Terodde



Marcel Risse, Tim Handwerker och Leonardo Bittencourt missar alla kvällens match på grund av skador.

Jhon Córdoba har återhämtat sig från en långtidsskada och är ett alternativ för Köln i anfallet.

Förväntad laguppställning, Dortmund

Bürki

Piszczek – Sokratis – Toprak – Guerreiro

Kagawa – Weigl – Götze

Pulisic – Batshuayi – Sancho



Andriy Yarmolenko, Marco Reus, Sebastian Rode, Maximilian Philipp, Marcel Schmelzer och Erik Durm missar matchen på grund av skador.

Det är möjligt att Alexander Isak får chansen i startelvan för Dortmund, men det mesta tyder på att Michy Batshuayi kliver in direkt från start. Isak kan dock räkna med ett inhopp.



Senaste 5 matcher, Köln: Wolfsburg, H, 1-0. Schalke (DFB Pokal), B, 0-1. Borussia Mönchengladbach, H, 2-1. Hamburger SV, B, 2-0. Augsburg, H, 1-1.



Senaste 5 matcher, Dortmund: TSG Hoffenheim, H, 2-1. Bayern München (DFB Pokal), B, 1-2. Wolfsburg, H, 0-0. Hertha Berlin, B, 1-1. Freiburg, H, 2-2.

Speltips och odds

Det är två lag som inte kan vara nöjda med sina säsonger hittills som gör upp ikväll. Särskilt inte Köln, som följt upp förra årets succésäsong med att parkera på sistaplatsen.



Dortmund ligger på sjätte plats, vilket inte är någon höjdarplacering för Ruhrklubben. Bundesliga är jämnt bakom Bayern München, och Dortmund har trots sin svaga säsong endast tre poäng upp till andraplatsen.



Trots att bägge dessa lag underpresterat denna säsong, måste vi konstatera att formkurvan för både Köln och Dortmund ser rätt ljus ut, särskilt för hemmalaget.



Köln tog sin första seger i Bundesliga för fyra omgångar sedan, och därefter har det blivit två ytterligare segrar.



Dortmund å sin sida är obesegrade i lagets fem senaste Bundesligamatcher. Dock har de tre senaste matcherna av dessa slutat oavgjort. Det är också det resultatet vi kommer att spela på ikväll – oavgjort.



Vi ser nämligen Kölns chanser att ta poäng ikväll som hyfsat goda, efter att laget gått starkt på sistone och radat upp fina insatser vilket i sin tur stärkt lagkänslan och självförtroendet. Dortmund har samtidigt visat upp en stor tendens till att spela oavgjort. Sett till oddsen är spelvärdet dessutom betydligt större på ett kryss än på favoriterna Dortmund. Vi tippar 1-1.



Avsparkstid: 20.30