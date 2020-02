Många år har gått sedan Berlinmuren föll och öppnade många tyskars längtan om något bättre. Nu, lite mer än 30 år senare, står ett fotbollslag redo att öppna upp barriärena till väst ytterligare och ta klivet ut från bitar av betong och söndersmulad sten. Flera indikationer talar för att det tyska huvudstadslaget kan komma att bli en seriös utmanare i Bundesliga i framtiden. Tyskland har fått en ny uppstickare.

Flera tunga nyförvärv

I vinter talades det hetskt om att Arsenals schweizare Granit Xhaka var klar för Berlinklubben, något som slogs ner vid tränare Mikel Artetas inträde och återvändande till klubben. Trots utebliven värvning ska dock detta tas som en stor indikation att Hertha BSC är villiga att investera stora pengar för att ta sig framåt och uppåt i den tyska ordningen. En investering och en ny investerare som har sin mångåriga historia av att lyckas i det han väljer att bygga upp, något som vi kommer att berätta mer detaljerat om senare.

Aldrig har det varit sådan hajp kring Hertha BSC, eller Hertha Berlin om ni så vill, som just nu råder. Ingen har någonsin pratat om deras lag i synnerhet som nu. Klubben har bara i januari värvat in den polske anfallaren Krystof Piatek från AC Milan för runt 280 miljoner kronor och fortsätter sin jakt på tunga förstärkningar till ett redan dugligt lag. Lägg därtill att laget plockade in den tekniske brasilianska anfallaren Matheus Cunha från konkurrenten RB Leipzig och den argentinska defensivt hårda mittfältaren Santiago Ascacíbar från VfB Stuttgart för stora summor i vinter. Ett steg i rätt riktning för huvudstadslaget som börjar sin marsch uppåt i den tyska hierarkin.

Den namnkunniga tränaren för Hertha Berlin är Jürgen Klinsmann, den före detta målsprutande anfallaren i flera av Europas toppligor. Ett namn som kan vara en stark magnet för potentiella nyförvärv som vill komma till klubben och ta del av detta nya spännande projekt som just nu råder. Men det finns konkurrens inte så långt ifrån geografiskt sett. Ingen vanlig utmanare står vid dörren och knackar på när huvudstadsklubben försöker brösta upp sig och rustar. Det är den svenske landslagsmittfältaren Emil Forsbergs klubb. Den stora från samma del av Tyskland är för närvarande ingen mindre än RB Leipzig, en klubb sprungen ur energidryckstillverkaren Red Bulls pengastinna famn. Nu är det dags att byta sida med denna nybildade toppklubb till att bli en ordentlig utmanare i östra Tyskland.

En utmanare till Red Bull?

Red Bull-klubben har fått en utmanare, närmare bestämt från Berlin. Varma brisar susar i den östra delen av Tyskland för närvarande. Huvudstadslaget Hertha BSC har en ny ägare i klubben och har börjat rusta ordentligt inför framtiden för att ta kliv till att bli ett lag att räkna med i Bundesliga. Sedan förra sommaren äger investmentbolaget Tennor 37,5 procent av Hertha BSC i ett köp där de fick betala 125 miljoner euro, alltså i runda slängor 1,3 miljarder kronor. Bakom företaget Tennor står den 43-åriga tysken Lars Windhorst, en person som är välrenommerad och omtalad på flera sätt. De nya ägarna är beredda att investera pengar i klubben, pengar som nu ska användas till att förstärka spelartruppen och etablera klubben i Bundesliga över tid.

"Tysklands Bill Gates"

Redan som 18-åring gjorde Windhorst sig ett namn i det tyska näringslivet och kallades "Tysklands Bill Gates". Bredvid den kinesiska affärsmannen Ming Rong Zhang gjorde sig Windhorst framgångsrik genom sin uppfinnesrikedom och tekniska kunnande, bland annat genom sina företag "Windhorst Electronics GmbH" och "Windhorst Asia Pacific Holding Limited", företag som han utvecklade när tysken tog sitt pick och pack och flyttade till Hong Kong 1995. Åren gick och det gick onekligen bra för honom och hans företag och 2015 var Windhorst rankad på Sunday Times Rich List med en förmögenhet rapporterad vara värd 320 miljoner pund, en lista som uppdateras årligen. Fortsättningsvis gick det tyngre för Windhorst, en man som dragit till sig rubriker genom sitt livliga och lyxiga leverne. Några år av snedsteg utvecklade sig och trots två konkurser av företag tycks Windhorst vara på rätt spår igen, mest tack vare sina framgångsrika spekulationer i fastighetsbranschen de senaste åren. Det återstår att se om hans nya investering i fotbollsklubben Hertha BSC kommer att bli en succé eller att summeras som ett misslyckande om ett tag. Trots smärre nederlag verkar affärsmannen Windhorst veta vad han sysslar med när han investerar tid och pengar i ett projekt. Återstår att se om detta är en av de gångerna.