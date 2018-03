I mitten av februari var Forsberg tillbaka på planen efter att inte ha spelat sedan i december. Forsberg hoppade in borta mot Napoli i Europa Leagues sextondelsfinal, och gjorde genast en assist som hjälpte laget att kvalificera sig för åttondelsfinalen. Igår spelades det första åttondelsfinalmötet, då Leipzig tog emot Zenit St. Petersburg i Tyskland. Leipzig vann matchen med 2-1, och Forsberg spelade för första gången en hel match sedan återkomsten från skadan. Efteråt hyllas han nu av lagets tränare Ralph Hassenhüttl. – Det var först och främst viktigt att Emil spelade 90 minuter. Han var överallt ikväll och han gjorde skillnad i andra halvlek. Forsberg var aktiv i matchen och hade bland annat en frispark från långt håll som träffade stolpen, och även den tyska tidningen ”Leipziger Volkszeitung” hyllar Emil Forsberg. ”Emil Forsberg kan göra det mesta med bollen och visar det med allt större framgång efter ett långt avbrott.”, skriver tidningen.

Emil Forsberg lämnade Malmö FF för tyska andraligalaget RB Leipzig i januari 2015, ett klubbval som ifrågasattes av många. Men efter ett och ett halvt år var ”Foppa” och hans Leipzig uppe i 1. Bundesliga, och väl där togs succén till nya höjder. Under RB Leipzigs första Bundesligasäsong någonsin, tog man en andraplats. Emil Forsberg slog samtidigt Kevin De Bruynes assistrekord i ligan, och togs ut i Bundesligas all star-team. Pågående säsong har inte varit lika lyckosam för Forsberg. Det har blivit totalt 4 mål och 2 assist för svensken, alla tävlingar inräknade. En bidragande orsak till den låga poängskörden är en magmuskelskada som plågat Forsberg i princip hela säsongen. Skadan har gjort att han missat matcher, och när han väl spelat har han tvingats spela med smärta.

