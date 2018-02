RB Leipzig spelar sin nästa match nu på fredag, då de möter Augsburg på hemmaplan. Torsdagen därefter åker RB Leipzig till Neapel för att ta sig an SSC Napoli, i det första utslagningsmötet i Europa Leagues sextondelsfinal. Återstår att se om Emil Forsberg är på planen då.

Igår bekräftade Emil Forsberg via RB Leipzigs Twitterkonto att han är tillbaka i full träning. – Jag är tillbaka, det är verkligen kul att träna med laget igen, säger Emil Forsberg. Nu vill jag helst bara träna vidare med fotbollen, ha kul och komma i form. Sedan kommer allt det andra också.

Emil Forsbergs första säsong i Bundesliga blev en riktig succé. Bland annat stod mittfältaren för 22 målgivande passningar, och slog i och med detta Kevin De Bruynes tidigare rekord på 21 målpass. Forsberg var en mycket starkt bidragande orsak till RB Leipzigs tredjeplats i ligan. Men denna säsong har inte flutit på lika smärtfritt för svensken. Forsberg har dragits med en magmuskelskada, och när han väl spelat har inte poängproduktionen varit lika frekvent som föregående säsong. Senast Forsberg spelade en match var över två månader sedan, närmare bestämt den 2:a december 2017. Sedan valde RB Leipzigs tränare Ralph Hasehüttl att utelämna Forsberg ur truppen i matchen därefter. Tränaren förklarade att Forsberg spelat trots att han inte varit helt frisk. – Han har förmodligen tagit för lite hänsyn till sig själv under första delen av säsongen och vi vill inte göra samma misstag igen, sade Hasehüttl. Vi är mer försiktiga nu.

