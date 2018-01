I söndags spelade Hamburger SV träningsmatch mot Freiburg, och Ekdal drog på sig en smäll. Efter att ha undersökts ska Hamburger, enligt tyska tidningen Bild, ha kommit fram till att det rör sig om en skada på inre ledbandet. Albin Ekdal blir enligt tidningen borta i minst tre veckor. Sedan Albin Ekdal lämnade Cagliari för Hamburger har han haft stora skadeproblem. Totalt har Albin Ekdal under dessa två och ett halvt år dragit på sig 15 skador, på grund av vilka han missat hela 36 matcher. Som längst har Ekdal hållit sig skadefri i en period på två månader och fem dagar, mellan december 2016 och februari 2017.

Albin Ekdal har några skadefyllda år bakom sig. Ända sedan han skrev på för Hamburger SV sommaren 2015 har han dragits med återkommande skadeproblem. – Det är som vanligt med mig den senaste tiden, mycket småskador, sade Ekdal i december. Det är klart att det är tufft att inte få rytmen man behöver för att komma igång helt och hållet. Men det är bara att köra på. Jag spelade bra med landslaget under de matcher jag hann med och jag har gjort det helt okej här. Jag får hålla mig skadefri och köra vidare. Oftast är det ryggen som spökat för Ekdal, men efter att ha kommit tillbaka från lårproblem i början av december, blir mittfältaren nu borta en tid igen.

