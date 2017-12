Bayern München har vunnit 14 av sina 15 senaste matcher, alla tävlingar. Ett mycket starkt facit, men vi måste konstatera att formen varit något på nedgående på sista tiden. I de senaste matcherna har man inte övertygat fullt lika mycket spelmässigt, och lagets tre senaste vinster är alla med uddamålet. Dortmund var inne i en katastrofal period och genomförde till följd av detta ett tränarbyte. Bytet har gett omedelbar effekt, och laget har vunnit bägge matcher som spelats sedan Peter Stöger tillsatts. Bayern München har som vi nämnt visat tendenser på en fallande formkurva, men att vinna utan att övertyga är en styrka i sig. Dortmund har kommit igång på sistone, men två bra matcher är inte tillräckligt för att vi ska känna att de blivit stabila. I en match av den här storleken kan vi inte lita på Dortmund än; bristerna de visat upp under säsongen är alltför stora för att kunna slätas över efter två matcher. Bayern München har sju raka segrar på hemmaplan (bland annat 2-0 mot Leipzig och 3-1 mot PSG), och vi tror att det blir en åttonde. Vi tippar 2-1 till München. Odds 2-1: 8.50, Bet365 Odds 1: 1.40, Bet365

