Bayer Leverkusen inledde säsongen med att förlora tre av sina fyra första Bundesliga-matcher, men står därefter inte noterad för en enda förlust. Klubben har med andra ord en ruskigt bra form bakom sig, vilket ger självförtroende och en tro på att man kan rubba Bayern München. Bayern München har en fin formkurva de med, med sex raka segrar. De fyra senaste av dessa har dock varit med uddamålet, och Bayern känns inte riktigt lika vassa som tidigare under säsongen. Dessutom har man stora skadeproblem, och i kvällens match saknas en viktig spelare i varje lagdel i form av Neuer, Hummels, Thiago och Lewandowski. Bayer Leverkusen har fördel av hemmaplan, och trots att laget är underdogs tror vi att man kan ställa till med problem för serieettan ikväll. Vi tippar slutresultatet 1-1. Odds 1-1: 3.80, Bet365 Odds X: 7.50, Bet365 Avsparkstid: 20:30

Bayer Leverkusen har gått starkt under första halvan av säsongen, och ligger på en fjärdeplats i Bundesliga. Seger ikväll skulle innebära att man – åtminstone tillfälligt – avancerar upp till andraplatsen. Värt att notera är att Leverkusen inte förlorat en match sedan i september, och har i och med detta en svit på 14 matcher utan förlust. Bayern München har inte så dålig form de heller. Sedan bortaförlusten mot Borussia Mönchengladbach i november, har laget sex raka vinster. Bayern leder Bundesliga på 41 poäng, elva poäng före Schalke 04 på andraplatsen.

