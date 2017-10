Alexander Isak med mål och assist för Dortmund

Alexander Isak har inte fått chansen från start i Dortmund – förrän nu. Då slog han till direkt med både mål och assist.



När Alexander Isak lämnade AIK för Borussia Dortmund i januari, blev han den dyraste utlandsexporten från svensk fotboll någonsin. Priset låg på 90 miljoner kronor, och översteg därmed de dryga 80 miljonerna Ajax betalade Malmö FF för Zlatan Ibrahimović.



Väl i Dortmund har det blivit ont om speltid för 18-åringen. Klubben ser värvningen främst för framtiden, vilket är en strategi Dortmund blivit kända för och som även varit väldigt lyckosam för dem. Under våren 2017 var den enda a-lagsfotboll Alexander Isak fick ett 5 minuter långt inhopp i tyska cupen.



I upptakten av denna säsong har det blivit lite mer speltid, med betoning på lite. Ett inhopp i tyska cupen, ett i Bundesliga och ett i Champions League var vad svensken fått. Fram till igår.

Succé direkt

FC Magdeburg, känd som det enda laget i gamla Östtyskland som lyckades vinna en internationell titel, numera toppklubb i division 3, var laget Dortmund ställdes mot under gårdagskvällen. I en startelva som i stort sett bestod av ordinarie spelare, slog sig även svensken in. I halvtid var ställningen 1-0 till Dortmund, sedan Isak assisterat till lagets mål. Två minuter in på den andra halvleken utökades ledningen – då gjorde Isak mål själv istället.



I den 74:e minuten byttes en nöjd Alexander Isak ut, och Dortmund vann till slut matchen med 5-0. Efteråt konstaterade lagets tränare Peter Bosz att ”Isak tog chansen att visa vad han kunde”. Stjärnmittfältaren Nuri Şahin gick ut och sade att ”den här killen har megapotential”.



På lördag ställs Dortmund mot Hannover 96, och man gör det utan sin försteanfallare Pierre-Emerick Aubameyang, som för närvarande hålls ur spel på grund av en muskelskada. Återstår att se om Isak får chansen igen.



Se mål och höjdpunkter från Magdeburg - Dortmund! Alexander Isaks assist kommer i 1:45, hans mål i 2:20.

Lagens startelvor

Magdeburg

Brunst

Schafer – Weil – Hammann

Butzen – Erdmann – Sowislo – Niemeyer

Turpitz – Lohkemper – Beck

Dortmund

Bürki

Bartra – Sokratis – Zagadou – Schmelzer

Dahoud – Şahin – Kagawa

Yarmolenko – Isak – Philipp



Slutresultat: 0-5

Målskyttar: Castro 42’, Isak 47’, Yarmolenko 73’(straff), Bartra 79’, Kagawa 90’