I Dortmund har Alexander Isak haft svårt att få speltid, och under det första halvåret blev det endast en cupmatch för svensken. Pågående säsong har det inte varit någon större skillnad gällande speltiden för Alexander Isak, om än en knapp ökning av minuterna på plan. Isak har startat en cupmatch, men har fortfarande väntat på sin första start i en match av större betydelse. Fram till i helgen. När Dortmunds laguppställning presenterades till matchen mot Wolfsburg, var det Alexander Isaks namn som stod på anfallspositionen. 18-åringen fick göra sin första Bundesligastart, och hann bland annat med att träffa stolpen innan han byttes ut i den 68:e minuten. Dortmunds tränare har efter matchen gått ut och sagt att han är nöjd med insatset från sin anfallstalang. – Alexander Isak gjorde en stabil prestation mot Wolfsburg. Han är oerfaren, men han jobbar hårt och har förtjänat sin chans, säger Peter Stöger.

