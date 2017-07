Betsafe - Live streams, bra odds & mobilvänligt!

Betsafe är ett starkt alternativ att använda sig av när det kommer till odds, casino och live streams.

Skulle du bara ute efter att spela inne hos en betitingsida som kan täcka upp allt du är intresserad av, då rekommenderar vi Betsafe. Det är en oddssida som under en lång tid varit känd för att erbjuda spelare riktigt bra spelutbud.

Deras breda utbud ger dig som spelare chansen att spela på odds, liveodds, och casino. Bland alla dessa spelkategorier så kommer du erbjudas massor av extra. Till exempel så ser Betsafe till att du alltid spelar på bra odds samtidigt som du kan ta del av saftiga erbjudanden.

En stor anledning till varför Betsafe växt sig så stora tror vi ligger i bonusarna. Betsafe är en sida som är känd för att dela ut roliga, värdefulla och fördelaktiga bonusar till sina spelare.

Är du inte redan medlem så kan du direkt hämta din första bonus. Detta välkomsterbjudande kommer du att kunna ta del av direkt efter att du skapat ditt konto hos spelsajten.

Starta med en bonus hos Betsafe

Som ny spelare inne hos Betsafe så kommer du att få möjligheten att spela på odds med en stor bonus. Denna bonus kan maximalt ge dig 1000 kr gratis att spela betting med.

Deras bonus kommer nämligen att dubbla din första insättning. Det innebär att oavsett vilken summa som du sätter in på ditt spelkonto, så kommer Betsafe att ge dig det dubbla att spela för.

Med andra ord så kommer din bonus hos Betsafe att ge dig 100% upp till 1000 kr. Det tycker vi är ett bra erbjudande att börja ditt oddsspelande med.

Klicka dig vidare till Betsafe

Skapa ett nytt spelkonto

Hämta din bonus i samband med en insättning

Spela på odds!

Hämta fler erbjudanden som medlem hos Betsafe

Din oddsbonus kommer du att kunna använda både på vanliga odds, och liveodds. Liveodds är en form av betting där du kan spela på redan pågående matcher. Denna form av vadslagning har blivit allt mer populär på senare år. Det har därmed blivit en form av spel som vi hittar inne hos de flesta oddssajter ute på nätet.

Att du direkt kommer att kunna få en bonus att spela med efter du blivit medlem är bra. Däremot är det långt ifrån slutet gällande erbjudanden och bonusar. Alla spelare som har ett konto hos Betsafe kan räkna med att få massor av kampanjer och erbjudanden skickade till sig. Då kan du som spelare hämta mer bonusar som gynnar dig och ditt spelande.

Oddsen hos Betsafe

Om vi lämnar bonusarna bakom oss, och börjar fokusera på oddsen hos Betsafe så blir vi positivt överraskade.

Vi hittar ett enormt utbud på matcher, ligor, tuneringar och evenemang som du kan spela på. Betsafe har samlat massor av sjysta odds som vi mycket väl tycker konkurrerar med de allra stösta sidorna inom odds och betting.

I flera fall så kan Betsafe erbjuda de bästa oddsen för matcher som spelas i Allsvenskan, Superettan, Serie A, La Liga, och Premier League.

Därför skadar det aldrig att redan ha ett konto hos Betsafe för att undvika att spela på låga odds.

En annan stor fördel med att spela på odds eller liveodds inne hos Betsafe är att de är enkelt. Betsafe har gjort sin spelsajt för att enkelt och smidigt kunna ge dig chansen att spela på betting.

Live streams

Visste du att Betsafe är en av de få bettingsidor som nu erbjuder dig att streama sport. Det innebär att ett konto hos Betsafe kommer att ge dig möjligheten att starta streams inom fotboll, ishockey, handboll, och en rad andra sporter.

Detta är en funktion som en del bettingsidor har lagt till i sin oddssektion. Detta för att få spelare att känna av fördelarna med att både kunna spela på odds i en match, och sedan kunna se matchen live på nätet.

Som spelare kommer du att få tillgång till alla live streams om du har pengar på ditt spelkonto. Det är nämligen det enda som krävs för att du ska kunna streama inne hos Betsafe. Dessa pengar kommer självklart inte att försvinna när du startar dina live streams, utan istället kommer du kunna t.ex. live streama fotboll gratis.

Det utbud som Betsafe har när det kommer till live sändningar av sport är många. Främst fokus har lagt på fotboll som är den populäraste sporten i de länder som Betsafe är främst aktiva inom.

Vi på Sportal är en nyhetssajt som ofta lägger stort fokus på sajter som live streamar sport. Därför är Betsafe en av flera sajter som vi rekommenderar dig att spela på. Vi älskar faktumet att kunna se sport live samtidigt som man kan spela på odds. Speciellt om det är gratis att streama live!

Kombinera med liveodds

Som vi tidigare nämnde så kommer det finnas gott om liveodds att spela på inne hos Betsafe. Det är perfekt att kunna spela på liveodds samtidigt som det är möjligt att se matchen du vill spela på i realtid. Detta är möjligt om du använder odds som finns för ligorna som sänds direkt inne bland Betsafes live streams.

Då kan du följa matchen och se hur lagen spelar innan du väljer vilket odds som du ska spela på. Det är något som många spelare fördrar, och kan vara något som gör dig säkrare på alternativet som du väljer.

Allt i mobilen!

En annan stor fördel med att spela inne hos Betsafe är deras mobilversion. Du som är en spelare som alltid vill ha tillgång till odds, live streams och andra spel på mobilen rekommenderas att ha ett konto hos Betsafe,

Som spelare är det alltid en fördel att kunna använda sig av en mobil & surfplatta istället för en dator. Det är smidigare, snabbare och mycket bekvämare. En spelare som en gång har valt att spela på odds via mobilen går sällan tillbaka till att använda sig av en dator.

De live streams som du kan tillgå med hjälp av ditt spelkonto hos Betsafe kan du även ta del av i mobilen. Vilket passar perfekt för dig som alltid vill ha tillgång till live sändningar av sport!

Hos Betsafe kan du även hålla koll på alla livescores & liveresultat med hjälp av mobilen. Betsafe samlar nämligen alla aktuella resultat för sina spelare, så de kan följa matcherna i realtid.

Kundsupport

Det händer inte ofta, men ibland kan du behöva vända dig till Betsafes kundsupport. Det kan vara nödvändigt att kontakta supporten om du missstänker att något har gått fel, eller om du har några frågor om oddssajten som du vill ha besvarade.

Betsafe är en sajt som hela tiden kan hjälpa dig med dina frågor. Deras kundsupport är snabb, smidig och hjälpsam. Därför böär du inte tveka att höra av dig om något skulle vara oklart angående ditt konto.

Du som vill kontakt kundsupporten kan använda dig av flera alternativ. Du kan självklart ringa in till kundstjänsten via telefon. Det är även möjligt att hålla kontakten via text. Då är det både mail, och live chatt som rekommenderade att använda sig av. Du väljer själv vilket sätt som du tror hjälper dig bäst och snabbast.

Sammanfattning av Betsafe

När vi ska sammanfatta spelsajten Betsafe, så kan vi direkt påstå att det är ett av de spelsajter som vi håller allra närmst till oss. Betsafe är en mycket pålitlig sajt som gärna ställer till med överraskningar och ett roligare spelande.

Dessutom så kan du känna av fördelarna med att ha allt samlat på en och samma sajt. Ett konto inne hos Betsafe kommer nämligen att kunna öppna dörrarna till allt spelande på nätet du kan tänka dig. Allt från live streams, odds, och livebetting till casinospel och poker.

Sedan att deras mobilversion av sajten är enkel och snabb är helt klart ingen nackdel.

Vi rekommenderar helt klart dig att ha ett konto hos Betsafe om du vill få ett bättre spelande på nätet.