2003 Plats 20 Zlatan hade här tillbringat två och ett halvt år i Ajax, och på riktigt börjat göra sig ett namn på den stora scenen. 22 år gammal var Zlatan den yngste spelaren att nomineras till Ballon d’Or detta år. Zlatan hamnade på delad 20:e-plats tillsammans med Michael Ballack.



Även Henrik Larsson var nominerad år 2003, och Celtic-legendaren hamnade på en 12:e plats. 2004 Plats 14 Efter ett starkt EM 2004 och en höst i Juventus hade Zlatans status höjts ytterligare. Nu tillhörde han världstoppen.



”Ibra” hamnade på plats 14, alldeles före Samuel Eto’o och Kaká. 2005 Plats 8 Klättringen fortsatte. Zlatan var en av de viktigaste spelarna när Juventus vann Serie A, och fick för första – men inte sista – gången utmärkelsen ”Årets utländska spelare i Serie A”.



På placeringen under sig hade Zlatan återigen Kaká. 2006 Ej nominerad År 2006 gjorde Zlatan en av sina sämre säsonger. Det blev bara 7 ligamål i Juventus, och för första gången sedan 2002 saknades Zlatan bland nomineringarna till Ballon d’Or. 2007 Plats 7 Efter en mycket bra säsong i Inter var Zlatan nu tillbaka bland nomineringarna, och lyckades ta sin bästa placering någonsin. 7:e-platsen placerade honom alldeles före Cesc Fábregas. 2008 Plats 8 En placering sämre än föregående år. På platsen under Zlatan finner vi ännu en gång Kaká. 2009 Plats 7 Efter att ha vunnit skytteligan och sålts till Barcelona klättrade Zlatan återigen upp till en 7:e-plats i världen. Precis under sig, på plats 8, hade han Wayne Rooney. 2010 Ej nominerad Ett turbulent år i Barcelona där han stundtals varit petad innebar att han inte blev nominerad till Ballon d’Or denna säsong. 2011 Ej nominerad Trots att Zlatan vunnit ligatiteln åt Milan och därefter påbörjat säsongen 2011-12 mycket starkt, saknades han när FIFA skickade ut sin lista på nominerade namn. Mycket underligt. 2012 Plats 10 Nu var Zlatan återigen tillbaka på listan. Efter ännu en stark säsong i Milan och därefter en bra start på sin sejour hos PSG belönades ”Ibracadabra” med en 10:e-plats. På plats 11 finner vi Xabi Alonso. 2013 Plats 4 Zlatans högsta placering någonsin. Gjorde stor succé i PSG och fick en välförtjänt 4:e-plats på Ballon d’Or-listan. På plats 5 hittar vi Neymar. 2014 Plats 13 År 2014 har Zlatan ramlat ner 9 placeringar sedan året innan. Är detta år äldste spelaren av de 23 nominerade.



Under Zlatan placerar sig Yaya Touré, på plats 14. 2015 Plats 11 Återigen är Zlatan den äldste spelaren av de 23 nominerade, och återigen är Yaya Touré en placering under Ibrahimovic. 2016 Plats 13 35 år gammal är Zlatan i vanlig ordning en av världens bästa spelare. Denna gång är han dock inte äldst bland de nominerade, då Gianluigi Buffon lyckades ta sig in på listan. 2017 Ej nominerad Till följd av Zlatans allvarliga korsbandsskada missade han att ta plats bland de 30 namnen som nominerades till Ballon d’Or. Ännu har inte listan på nomineringarna till 2018 års bästa spelare kommit, men vi kan redan nu säga att Zlatan på grund av flytten till USA tagit död på sina möjligheter att slåss om priset. Topp 10: Zlatans favoritlag att göra mål på

Zlatans egen drömelva - stjärnans favoritlagkamrater

*VIKTIGT MEDDELANDE - Sportal.se, i samarbete med bet365, erbjuder över 40 000evenemang via livestream varje år. Notera att de immateriella rättigheterna att sända sådanaevenemang via livestream vanligtvis ägs på landsnivå och därför, beroende på var du befinnerdig, kan det finnas vissa evenemang som du inte kan se på grund av sådana restriktioner.Innan du blir medlem hos bet365 och finansierar ditt konto för att se ett särskilt evenemangvia livestream, rekommenderas du att först kontrollera med bet365, med tanke på var dittland är beläget, att du är berättigad att se evenemanget i fråga. Kontaktuppgifter tillbet365 hittar du genom att klicka her, och sedan klicka på Tjänster i det övre högra hörnet av webbplatsen, för att därefter välja Kontakta oss.