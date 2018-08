Av världens tio dyraste övergångar har åtta skett under de två senaste åren. Priserna trissas upp mer och mer, och frågan är när den första övergången värd 300 miljoner pund inträffar.



Särskilt i Premier League är övergångssummorna höga, och de engelska lagen betalar inte sällan dubbelt så mycket som klubbar i andra länder pungar ut för samma kvalitet.



När vi tittar på världens dyraste startelva finner vi också att målvakt, hela backlinjen och även en mittfältare, Paul Pogba, har köpts till just Premier League.



Barcelona och Real Madrid har köpt värvat in Coutinho respektive James Rodríguez, vilka utgör resterande del av centralmittfältet. Två tredjedelar av topptrion har PSG köpt in, medan Juventus också bidrar med en spelare i form av Cristiano Ronaldo. Se hela elvan nedan!

