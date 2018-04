Just nu är han inte bara den svensk som tjänar mest pengar på fotboll, han var även den spelare i Premier League som hade högst årslön innan han lämnade Manchester United i mars. Något som han säkert inte skäms över.

Äntligen hittar vi vår svensk på listan. Zlatan Ibrahimovic är utan tvekan den svensk som under sin livstid tjänat mest pengar på att spela fotboll. Han har vandrat runt i många olika klubbar runt om i Europa. Det har lett till Zlatan Ibrahimovic har haft varierande löner under åren.

Att behålla denna spelare i klubben innebär att man behöver öppna plånboken, vilket Real Madrid uppenbarligen har gjort. Just nu är Sergio Ramos den försvarare som tjänar näst bäst i hela världen.

Piqué ligger alltså på femte plats på vår lista med de fotbollsspelare som har högst spelarlön i världen. En plats som Piqué med all säkerhet är nöjd med.

Utöver Neymars spelarlön i Paris Saint-Germain tjänar han massor av pengar på reklam och sponsring. Han är just nu både den mest kända och den bästa spelaren från det fotbollstokiga Brasilien.

Just nu är den ungefärliga årslönen för Cristiano Ronaldo 976 miljoner kronor. Vilket är en mycket hög årslön, och han är nästan den enda spelaren som kan konkurrenra med Lionel Messi. Men vi har ju även 3:an på listan...

Tvåa på listan hittar vi Cristiano Ronaldo som är en ständig konkurrent till Lionel Messi, som just nu är den fotbollsspelare som tjänar mest pengar i världen. Cristiano Ronaldo var den spelare som senast utsågs till världens bäste spelare, men Messi tjänar fortfarnde mer pengar.

När France Football idag publicerar listan över de spelare som dragit in mest pengar det senaste året – lön, bonusar och sponsor/reklamintäkter inberäknade – hamnar svensken före spelare som Paul Pogba och Luis Suarez.

Dessutom lyckas de allra mest betalda fotbollspelarna att fylla arena efter arena när de spelar sina matcher. Vilket innebär att de drar in mycket pengar som biljettintäkter för klubbarna. Utöver biljettintäkter så drar världens rikaste fotbollsspelare även till sig dyrare tv-avtal m.m. Ännu detta är något som klubbarna gynnas av.

