Målkungen David Villa i New York City.

Position: Anfallare/yttermittfältare Tidigare klubbar: New England Revolution, Fulham , Tottenham Statistik i MLS: 173 matcher, 71 mål Landslag: 141 matcher, 57 mål (USA)

Det har nu gått omkring en månad sedan Zlatan Ibrahimovic skrev på för LA Galaxy i MLS. I Ibrahimovics debutmatch byttes han in vid 1-3-underläge. Tjugo minuter senare hade LA Galaxy vunnit med 4-3 och Zlatan stått för två mål, där det första var ett fantastiskt drömmål och där det andra kom på tilläggstid. Det råder Zlatan-feber i USA, men svensken är trots allt inte den enda stjärnan i MLS. Här har vi gjort en topp 10-lista med de största namnen i USA:s fotbollsliga.

