Tips på världens bästa fotbollsresor

Ännu en stad i England kvalar in som vara ett av de främsta resmålen för att kolla på fotboll live. Det är inte helt oväntat Manchester som tar andraplatsen på vår topplista med bästa fotbollsresor i världen. Här kommer du att kunna uppleva fotboll från klubbar som Manchester United och Manchester City.

I London kan du uppleva fotboll från flera olika klubbar i Premier League. Här duggar fotbollslagen tätt, och vi kan totalt hitta fem klubbar som i skrivande stund spelar i Englands högsta division. Följande klubbar kan du besöka under en fotbollsresa till London; Arsenal, Tottenham, Chelsea, West Ham och Crystal Palace.

Vi rekommenderar att boka en fotbollsresa till just Dortmund i Tyskland. Det är enligt oss den staden som har fotbollslag som bjuder på den bästa stämningen live på arenan. Dortmund är en stor stad som bara har ett lag. Därför står hela staden enad bakom Borrussia Dortmund.

Utöver fotboll så finns det massor av roliga saker som du kan göra under tiden du vistas i Madrid. När inte Real Madrid eller Atletico Madrid spelar sina matcher kan du kolla på historiska monumnet, tjurfäktning, eller ta del av deras pulserande nattliv.

Den spanska huvudstaden Madrid placerar sig självklart på vår lista med bästa fotbollsresor i Europa. Madrid har likt som Milano två mycket stora världslag som har sina hemmaarenor i staden. De lag som finns att titta på under en resa till Spaniens hundstad är Real Madrid och Atletico Madrid.

Kolla in våra tips med fotbollsresor som vi tycker är värda att boka. Vi har valt att plocka med de 7 resor som vi anser mest värda att åka på.

Om du väl ska boka en fotbollsresa, så rekommenderar vi dig att göra det till en match som spelas mellan några av världens bästa fotbollsklubbar & lag . Det är alltid bäst valuta för pengarna under dessa heta matcher.

