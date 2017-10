Tar Malmö FF guld i Norrköping?

Malmö har gjort ett mycket bra allsvenskt år, men med det ekonomiska försprånget klubben fått tack vare sina två säsonger i Champions League, är inte längre SM-guld en garanti att styrelsen är belåten. Det kan krävas mer än så, vilket var någonting som fjolårets tränare Allan Kuhn fick känna på, då han sparkades trots att laget tog hem Allsvenskan. I efterhand kom det visserligen fram att flera spelare saknade förtroende för Kuhn, vilket sannolikt var ett skäl till att han fick lämna, men den från Malmö FF uttalade orsaken till tränarbytet var att man önskade en annan typ av tränare. Någon med mer erfarenhet, någon som hade vad som krävdes för att leda klubben mot en ny nivå. Den nya nivån som det talades om, det var givetvis Champions League. Mannen som anställdes för det uppdraget var Magnus Pehrsson, som tidigare coachat AaB Ålborg i Europakval, och senast kom från ett Estland han lett i ett EM-kval. Värdefull erfarenhet fanns det med andra ord gott om. Men Magnus Pehrsson misslyckades; Malmö slogs ut ur Champions League-kvalet mot makedonska Vardar Skopje, och Pehrsson själv beskrev lagets uttåg som ”ett gigantiskt fiasko”. Sedan dess har alltså fokus helt och hållet fått koncentreras till Allsvenskan. Guldet har väl aldrig direkt varit i någon större fara, men när Malmö under en svag period endast plockade en poäng på tre matcher, samtidigt som Djurgården stormade fram poängmässigt, då medgav Pehrsson att han kände en annan stress. På sistone har emellertid formkurvan pekat uppåt för MFF, och man fick gå in i uppehållet med två raka segrar. Nu återstår det som tidigare nämnt fyra omgångar. Utöver att ”Di himmelsblå” har ett guld att säkra, har de även möjlighet att slå Allsvenskans poängrekord. Malmö innehar redan det nuvarande rekordet på 67 poäng från 2010, och lyckas man ta full pott på de sista matcherna passerar man detta och landar på 69 poäng. Flera spelare har redan gått ut och sagt att man ska slå rekordet, och Magnus Pehrsson vet vad som förväntas av honom. – I Malmö FF lever man väldigt mycket med att vi måste vinna hela, hela tiden. Är det så att vi inte vinner, då har något onormalt hänt.

Det sägs att hoppet är det sista som överger människan, men även bland de största drömmarna är det nog svårt att hitta någon djurgårdare som fortfarande tror på SM-guld. Malmö har ett nio poängs stort försprång med fyra återstående matcher – det ska väldigt mycket till för att tappa en sådan ledning. Nej, de flesta med djurgårdssympatier sneglar nog snarare nedåt i tabellen, där stadsrivalen AIK – som även de fortfarande har en teoretisk chans på guldet – jagar endast en poäng bakom. Utöver att en vinst är oerhört viktig sett till tabelläget, har Djurgården därtill revansch att utkräva på Sirius. Nykomlingarna, som är tillbaka i Allsvenskan efter över 40 år, inledde nämligen säsongen med att besegra just Djurgården på Tele2 Arena­. Därefter följde en lång rad goda resultat för Uppsalalaget, och så sent som i augusti innehade man tredjeplatsen i Allsvenskan. Nu är man dessvärre inne i en rejäl formsvacka, och ligger plötsligt på en tiondeplats sedan man har åkt på sju raka förluster.

Allsvenskan går mot sitt slut, och snart kan vi få det fastställt vilket lag som tar hem årets mästerskap. Om Djurgården tappar poäng mot Sirius – då åker Malmö upp till Norrköping för att hämta sitt andra raka SM-guld. Fyra spelomgångar återstår av årets allsvenska, men redan i denna omgång kan vi få se ett lag lyfta Lennart Johanssons pokal. När Djurgården kliver in på Studenternas IP för att möta Sirius på söndagseftermiddagen, gör de det med vetskapen om att de vid ett poängtapp skänker Malmö FF ett riktigt guldläge. För två år sedan säkrade IFK Norrköping SM-guldet i Malmö, och skulle Djurgården nu tappa poäng – då tar Malmö vid vinst på måndag SM-guld i Norrköping.

*VIKTIGT MEDDELANDE - Sportal.se, i samarbete med bet365, erbjuder över 40 000evenemang via livestream varje år. Notera att de immateriella rättigheterna att sända sådanaevenemang via livestream vanligtvis ägs på landsnivå och därför, beroende på var du befinnerdig, kan det finnas vissa evenemang som du inte kan se på grund av sådana restriktioner.Innan du blir medlem hos bet365 och finansierar ditt konto för att se ett särskilt evenemangvia livestream, rekommenderas du att först kontrollera med bet365, med tanke på var dittland är beläget, att du är berättigad att se evenemanget i fråga. Kontaktuppgifter tillbet365 hittar du genom att klicka her, och sedan klicka på Tjänster i det övre högra hörnet av webbplatsen, för att därefter välja Kontakta oss.