Sverige lanserar nya landslagströjor inför play off matcherna mot Italien till VM. Nu går man tillbaka till design och former som för tankarna tillbaka till 90-talet.

Det var blekt med svenska framgångar under 80-talet. När det kommer till de svenska landslagströjorna så var det nya de tunna blåa ränder vi kan se på bilden. Som modell för den svenska landslagströjan på 80-talet är Glenn Strömberg.

Fotbollsförbundet skapar sin egen logga, och börjar nu använda förbundsmärket istället för den svenska flaggan i rektangulär form. På bilden ser vi Ove Kindvall med ett ex.

Sverige tog VM-guld & den svenska landströjan från 1958 blev föralltid historisk. I dag kan det naturligtvis verka väldigt omodern och smått ful. Men under 1958 så ansågs tröjan antagligen minst lika fräsch som vi upplever vår landslagströja idag.

Vi börjar vår tidsresa för de svenska landslagströjorna 1958. Passande nog var det just det året Sverige tog VM-guld på hemmaplan.

Utan att vi lägger för stor tanke på de tröjor svenska landslaget bär, så är det något som speglar just den tiden. Fotbollströjor går ofta efter ett speciellt mode, och det är stor skillnad mellan de dräkter som landslaget spelade med på 50-talet, mot det mode som finns nu.

