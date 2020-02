Bara två guld-, silver- och bronsmedaljer – en förr ett herrlandslag och en för ett damlandslag – delas ut för fotboll under OS, men det är medaljer av stor prestige.

Vilken radiokanal som kommer att dra det största lasset när det kommer till OS har vi ännu inte information om, men när det närmar sig uppdaterar vi er. Annars är det bara att bläddra igenom radiokanalerna i samband med större event under OS och höra själv vart de pratar om tävlingarna.

När du ska följa OS är det givetvis en stor fördel att ha ett TV-program att följa, där du kan få en god överblick på vilka kanaler som visar matcherna. Därför förser vi dig här med ett schema innehållande sändningstider dag för dag under evenemanget.

Kanalerna du kommer att kunna se OS på är flera. Huvudkanal blir som förväntat Kanal 5, och där kommer de att visa OS dygnet runt under de 16 dagar mästerskapet pågår. Dessutom kommer Kanal 9, Kanal 11, Eurosport 1 och Eurosport 2 att sända mycket av eventen från OS.

Då har vi gjort klart för er om möjligheterna att se OS online på nätet via live streams. Det går att titta på matcherna direkt på eurosportplayer.com men du kan lika gärna ladda ned appen till valfri enhet. – f

Det är Discovery som kommer att stå för sändningarna av OS. Har du ett konto på Eurosport Player kan du se alla tävlingar från OS. Gå in på eurosportplayer.se, skapa ett konto och skaffa ett abonnemang. Kostnaden ligger i skrivande stund på 129 kronor per månad, men det är möjligt att priset hinner förändras.

