Streama NHL matcher gratis – Se NHL live

Det du behöver göra då är att kontakta Viasat. Där kan du få all den hjälp du behöver för att kunna sända NHL på din TV .

Om du vill få tillgång till fler live streams än endast en match från NHL i månaden. Då rekommenderar vi dig istället att gå vidare till Viaplay . Där kommer de att sända alla matcher från NHL via streams.

Kolla in vilka matcher som finns gratis från NHL, och börja streama hockey med SVTplay när de sänds!

Vi kan redan nu se vilka matcher som SVT kommer att streama gratis från NHL. De har redan uppdaterat oss i Sverige vilka matcher som de kommer att ha rättigeter att erbjuda via live streams online.

Satsningen som SVT ligger bakom kommer att visa en match från NHL gratis varje månad. Deras koncept går under namnet ”månadens match” och kommer visas både på TV och via live streams.

Det har nu passerat flera säsonger av NHL där vi svenskar inte riktigt kan få den tillgång som vi vill med NHL. Det har under en lång period varit ett krav att betala in pengar till en streamtjänst för att kunna se matcherna.

Läs gärna vidare för att kunna hitta vilka tips som finns för att streama NHL live & gratis i Sverige. Vi ger dig här två olika alternativ. Dessa två alternativ går fint att se via mobil, dator, surfplatta eller TV.

