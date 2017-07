Star Sixes – Program och live stream

Få gratis C More på köpet!

Den 13-16 juli 2017 spelas turneringen Star Sixes i London på The O2 Arena. Det är gamla fotbollsstjärnor som representerar sina tidigare landslag i en sex-mot-sex turnering i inomhusfotboll. Det är första internationella turneringen i denna formen och förhoppningsvis kommer det få mycket uppmärksamhet.

Vem vill inte se Steven Gerrard, Carles Puyol, Roberto Carlos, Michael Ballack med flera ställa upp i en internationell fotbollsturnering? Det väntas bli en härlig inramning i The O2 Arena de tre dagarna som turneringen spelas.

Såhär spelas Star Sixes 2017

Turneringen spelas över tre dagar och totalt finns det tre grupper med fyra lag vardera. Grupperna ser ut enligt följande.

Grupp A

England, Spanien, Mexico och Scotland.

Grupp B

Brasilien, Italien, Nigeria och Kina.

Grupp C

Tyskland, Frankrike, Portugal och Danmark.

De två första lagen i varje grupp avancerar till kvartsfinal där lagen spelar mot varandra en gång. De två bästa tredjeplacerade lagen går även dom vidare till kvartsfinalspel. Matcherna i gruppspelet pågår i 20 minuter med kort paus efter tio minuter. Är resultatet oavgjort efter 20 minuter slutar matchen också oavgjort.

I slutspelet är matchtiden 15 minuter och skulle det bli oavgjort avgörs matchen på straffar. Totalt är det tolv lag så under de tre dagarna kommer det att bli en hel del matcher att följa. Star Sixes går givetvis att följa via tv-soffan och live stream från Sverige.

Star Sixes live stream 2017

Det finns goda möjligheter att följa Star Sixes via live stream. De som äger rättigheterna är viaplay och också de som sänder samtliga matcher via live stream. Det går även bra att följa turneringen på TV. Då är det TV3 sport som gäller.

För att få tillgång till Star Sixes via live stream lagligt i Sverige krävs det att man har ett konto hos viaplay. Det krävs även ett tillhörande sportabonnemang. Det är alltså inte gratis att live streama Star Sixes.

Fördelar med att följa Star Sixes via live stream

Live streamen är i hög kvalitet

Du kan kolla på flera olika enheter

Matcherna kan ses upp till 48 timmar i efterhand

Streamingleverantören är en seriös aktör som nästintill aldrig krånglar

Sedan gynnar man också sporten när man väljer en laglig live stream. Något som kan verka konstigt för många, hur kan mitt beslut att live streama lagligt påverka någon? Anledningen är enkel, de som äger rättigheterna och visar bland annat Star Sixes har betalat en summa pengar för just rättigheterna. Det är pengar som finansierar turneringen, ger spelarna ersättning och så vidare.

Det blir som en cykel där alla pengar går runt för att sporterna ska överleva. Skulle alla följa sport via stream på ett olagligt sätt skulle det få allvarliga konsekvenser för många stora sporter. Därför tipsar vi enbart om lagliga live streams. Har du inte möjlighet att följa Star Sixes via live stream kan du följa resultaten via livescore för fotboll.

Odds & betting på Star Sixes

Det är fullt möjligt att betta på Star Sixes och det finns odds på samtliga matcher som spelas. Det är som att spela på vilken turnering som helst, man kan spela på vilka man tror vinner en specifik match eller vilket lag som tar hem hela turneringen.

Det lag som är favorittippade är Brasilien som har ett odds på 4.00 att vinna. Tvåan och trean, Spanien och England ligger strax därefter på 6.00 i odds. Högst odds har Kina som förmodligen inte kommer göra något väsen av sig under Star Sixes. Spelar du på Kina får du oddset 51.00.

Oddsen på Star Sixes är hämtade från betsafe som också erbjuder sina spelare möjligheten att streama fotboll i hög kvalitet. Inte specifikt live streaming på Star Sixes men andra ligor och matcher.

Star Sixes största spelare

Brasilien har flera välkända spelare som Roberto Carlos, Rivaldo och Gilberto Silva. Rivaldo är kanske mest ihågkommen som en filmare efter incidenten under VM 2002. Barsilien spelade mot Turkiet och Rivaldo stod uppställd för hörna. En spelare i Turkiet sköt bollen mot honom och den träffade Rivaldos lår. Han höll sig sedan för ansiktet för att få domaren att tro att det var där bollen träffade. Det resulterade i ett rött kort för den turkiske spelaren.

England har även de ett lag fyllt med stjärnor där bland annat Steven Gerrard, Michael Owen, Phil Neville och internetfenomenet Emile Heskey spelar. Heskey var en spelare som många gärna drev med i olika bilder med tillhörande humoristisk text.

I Spanien hittar vi Barcelonaikonen Carles Puyol som lagkapten. Den igenkända mittbacken har länge varit en av världens bästa defensiva fotbollsspelare. Nu när han kommit upp i åren ska det bli spännande att se hur han hanterar den mer tekniska fotbollen som kommer att spelas under Star Sixes i London.