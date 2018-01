En av de svenskar som kanske har störst favorit-status är Sandra Näslund. Hon kommer under OS 2018 att åka Ski Cross, freestyle. En gren där Sandra Näslund är tippad att vinna.

Vårt största hopp om medalj på damsidan är under slalomåkning med Frida Hansdotter. Det är åtminstone den största chansen om vi blint följer de odds och betting som Unibet har dukar fram inför OS 2018.

I Sverige så har vi nu ett helt klart bättre damlandslag än herrlandslag om vi jämför med andra länder. Herrarna är inte speciellt favorittippade när vi kollar in oddsen som gäller inför OS 2018. En av de grenar, eller discipliner vi har bäst chans att vinna är nog sprinten för herrar. Där kanske Calle Halfvarasson tar en medalj.

Det är mycket som talar för att många grenar kommer avgöras mellan Norge och Sverige. Vi har en lång tradition av bra skidåkare. Speciellt när det kommer till sprintstafetten under OS.

Charlotte Kalla har ännu en distans där hon anses ha goda chanser att knipa ännu en guldmedalj. Nu kollar vi in oddsen för 10 km fristil för damerna inför OS.

Nedan följer de bettingtips & odds som vi kommer spela på under OS i Sydkorea.

Sverige har presenterat sin ishockeytrupp till OS 2018, och allt fler länder har nu klart för sig vilka spelare som finns med. Ryssland är med sina legendariska spelare favoriter till att vinna guldet. Däremot hittar vi andra odds under OS som vi tror vi kan vinna pengar på.

I Sverige har vi en lång tradition med att följa Tre Kronor under OS. Vi känner till att vi har ett starkt lag som ska finnas med i striden om medaljerna.

Unibet har nämligen lagt fram odds som vi kan spela på om vi tror många svenskar kommer ha framgång under vinter-OS. Vi har hitta flera bra OS 2018 odds på hur många guld som Sveriges OS-trupp tar tillsammans.

Om du inte vill tippa på odds för ett land som tar flest medaljer under OS, så kan du istället specialisera dig på Sverige.

Det kanske mest populära speltipset att spela på under OS 2018 är att betta på vilken nation eller land som tar flest medaljer.

