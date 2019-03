År 2013 kom då Jose Murinho tog över klubben, och Ramires fick allt mindre speltid. Han kunde komma in och spela fem minuter, ibland tio. I en intervju år 2015, då Ramires fortfarande var kvar i klubben, menade brasilianaren i en intervju att han var missnöjd över att han fått så lite speltid, och att han nyligen fick spela en nittio minuters match som gav han åter hopp. Det var sorgligt att se en sådan bidragande spelare vänta ut sin karriär på bänken.

Jag minns dagen han lobbade in bollen i mål mot Barcelona och sprang ut till sidlinjen och började dansa 50-cent dansen utan att ge lagkamraterna uppmärksamhet. Den matchen spelade Chelsea 2-2 mot Barcelona i Champions League.

Den 4:e augusti 2010 blev det officiellt att Ramires skulle lämna Benfica för Chelsea, för drygt 22 miljoner euro. Efter bara tre veckor gör han sin debut för The Blues, i matchen mot Stoke inom Premier League.

Ramires var under en period en av Chelseas främste mittfältare och var en av anledningarna till varför Chelsea vann Champions League år 2012.

