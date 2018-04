Frågor om Allsvenskan 2018

1. Allsvenskan drog igång den 1:a april. Vilken spelare stod för ett hattrick direkt i första omgången, vilket gav hans lag en bra start på säsongen?

A. Aliou Badji, Djurgården

B. Elias Mar Omarsson, Göteborg

C. Jiloan Hamad, Hammarby

D. Paulinho, Häcken

2. Den 38-årige försvarsgeneralen Nils-Eric Johansson tvingades sluta inför denna säsong, då en sedan tidigare konstaterad avvikelse på hjärtat försämrats. Vilken klubb har ”Nisse” Johansson blivit en symbol för, sedan han representerat den i över 10 år?

A. AIK

B. IFK Göteborg

C. IF Elfsborg

D. Örebro SK

3. Vem gjorde Allsvenskans snabbaste mål 2018, efter blott 86 sekunder av premiärmatchen mellan Elfsborg och Malmö på Borås Arena?

A. Jon Jönsson, Elfsborg

B. Markus Rosenberg, Malmö FF

C. Mattias Svanberg, Malmö FF

D. Stefan Ishizaki, Elfsborg

4. IFK Göteborg har anställt en ny tränare till säsongen, Poya Asbaghi. 32-årige Poya Asbaghi slog igenom stort förra säsongen då han i mitten av året tog över laget som låg sist i Superettan, och sedan räddade klubben kvar i serien. Vilken klubb tränade Asbaghi hösten 2017?

A. Gais

B. Gefle IF

C. Varbergs BoIS

D. Örgryte IS

5. Djurgården värvade inför säsongen den upphaussade anfallaren Yura Movsisyan, som varit skytteligavinnare i ryska ligan för några år sedan. När Movsisyan väl var på plats i DIF ifrågasattes hans fysik av tränare Özcan Melkemichel, och första framträdandet dröjde till omgång 3 – derbyt mot AIK. Movsisyan byttes in sista kvarten och hans debut fick onekligen människor att höja på ögonbrynen. Vad hände?

A. Yura fick ett rött kort efter att ha skallat en motståndarspelare.

B. Yura gjorde ett snyggt, matchavgörande mål för Djurgården.

C. Yura hamnade i ett storbråk med en egen medspelare.

D. Yura missade två helt öppna lägen under sin korta tid på planen.



6. Många är hemvändarna som kommit tillbaka till Allsvenskan efter år utomlands. Bland annat finner vi Nabil Bahoui och Alexander Milosevic, som båda är tillbaka i AIK efter flera år utomlands. Vilken liga har bägge dessa spelarna spelat i?

A. Bundesliga, Tyskland

B. Eredivisie, Holland

C. Ligue 1, Frankrike

D. Süper Lig, Turkiet

7. Den 29:e april spelar Djurgården mot Hammarby, och ”Järnkaminerna” ska försöka vinna sitt första derby mot Hammarby på länge. När besegrade Djurgården senast Hammarby?

A. 2007

B. 2009

C. 2011

D. 2015

8. Moestafa El Kabir, Häckens stjärnvärvning från Antalyaspor, var inte nöjd med kvaliteten på gräset på Sirius hemmastadion, Studenternas IP. Vad skrev han efter matchen?

A. Denna plan såg värre ut än leråkern på andra sidan läktaren.

B. Det var svårt att avgöra om vi befann oss på en plan för Allsvenskan eller för Division 7.

C. Detta var den värsta planen jag spelat på i min karriär.

D. På den här ”fotbollsplanen” hade jag nog inte ens släppt ut min hund.

9. Simon och Jordan skrev båda på för IFK Norrköping inför säsongen. Både Simon och Jordan har pappor som spelade i Sveriges VM-lag 1994. Vad är namnet på Simons respektive Jordans pappa?

A. Jonas Thern respektive Henrik Larsson.

B. Klas Ingesson respektive Patrik Andersson.

C. Stefan Schwarz respektive Kenneth Andersson.

D. Tomas Ravelli respektive Martin Dahlin.

10. Erkan Zengin är tillbaka i Hammarby och Allsvenskan! Zengin gjorde en uppmärksammad intervju under sin förra sejour i Hammarby, där han var besviken efter en förlust. Vad var det som var så speciellt med intervjun?

A. Han genomförde intervjun endast iförd kalsonger.

B. Han kritiserade både lagkamrater och tränare.

C. Han tuggade tuggummi och kombinerade kostymen med ett par riktigt stora solglasögon.

D. Han visade upp en tatuering som han tatuerat in flera dagar tidigare.

De rätta svaren finner ni under bilden, och även Erkan Zengins intervju!

Rätta dina svar!

1: C

2: A

3: C

4: B

5: A

6: A

7: A

8: D

9: A

10: C