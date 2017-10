Populäraste lagen i Premier League – Land för land

Manchester United kammade säkert hem många nya fans under 90-talet då klubben var som allra störst. De vann ligan flera gånger, och hade några av världens bästa fotbollsspelare.

Manchester United är en klubb som alltid har varit populär i Europa. Däremot så har populariten dalat på sistone. Just nu är Manchester United inte störst i något land i Europa, förutom i Malta. Däremot så är klubben fortfarande populär när vi kollar till topp 3 placeringar i många av länderna i Europa.

Det var även under denna period som Liverpool växte sig som störst när det kommer till att locka fans från övriga länder i Europa.

Liverpool hade helt klart sin storhetstid för mellan 70-90 talet. Under dessa år så lyckades Liverpool med att ta 11 av sina totalt 18 guld i Premier League.

Klubben från Liverpool anses vara det lag som har allra flest lojala fans till sig. Oavsett om Liverpool har ganska skralt med ligaguld och titlar under de senaste åren så sviker inte fansen klubben.

Arsenal är en mycket anrik, och klassisk klubb som många i Sverige tycker är roliga att följa. Det märks inte minst under matcher då många i Sverige kollar matcher med Arsenal via streams och på TV.

Våra resultat har vi hämtat med hjälp av följare som varje lag har på Twitter i respektive land. Kolla in kartan för att se vilket lag som dominerar när det kommer till populäritet i Europa.

*VIKTIGT MEDDELANDE - Sportal.se, i samarbete med bet365, erbjuder över 40 000evenemang via livestream varje år. Notera att de immateriella rättigheterna att sända sådanaevenemang via livestream vanligtvis ägs på landsnivå och därför, beroende på var du befinnerdig, kan det finnas vissa evenemang som du inte kan se på grund av sådana restriktioner.Innan du blir medlem hos bet365 och finansierar ditt konto för att se ett särskilt evenemangvia livestream, rekommenderas du att först kontrollera med bet365, med tanke på var dittland är beläget, att du är berättigad att se evenemanget i fråga. Kontaktuppgifter tillbet365 hittar du genom att klicka her, och sedan klicka på Tjänster i det övre högra hörnet av webbplatsen, för att därefter välja Kontakta oss.