Pittsburgh Penguins - Washington Capitals: Odds & speltips

Speedkulan Hagelin kan säkert röra om en del i grytan hos Capitalsförsvaret samt Hörnqvist som har samma roll som Tomas Holmström hade för Detroit under många år. Vi på sportal rekommenderar att du följer matchserien på en NHL stream eller på tv. Förvänta dig absoluta eliten i hockeyvärlden göra upp.

Nicklas Bäckström, Marcus Johansson, TJ Oshie och Justin Williams är de spelare som var hetast under den första slutspelsrundan. Samtliga av dessa fyra spelare har gjort fem eller fler poäng och har en positiv +/- statistik. Men för att laget ska ha en bra chans mot Pittsburgh måste Ovechkin kliva fram ytterligare och det måste även Yvgeni Kuznetsov.

Capitals är ett av de lagen som har lägst odds på att ta hem Stanley Cup titeln. De vann President Trophy, laget som tog flest poäng i grundserien, ganska överlägset och laget har aldrig sett bättre ut. Washington har även hemmafördel i matchserien och något som med all säkerhet kommer ha stor betydelse.

