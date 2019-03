Dessutom har snabbe anfallaren Kenendy Igboananike lämnat. Han är en målgaranti som producerar omkring 10 mål år efter år, och kan bli svår att ersätta. In har istället Viktor Prodell kommit, från Elfsborg.

Först och främst har Nahir Besara lämnat klubben. Den offensive mittfältskreatören har varit oerhört viktig för Örebro SK under de senaste två och ett halvt åren, och har på 73 matcher för klubben gjort 19 mål och 19 assist.

Senast kommer Pehrsson från Malmö FF, där han vann Allsvenskan under sitt första år, 2017, men även misslyckades i Europakvalet och inledde Allsvenskan 2018 illa. Till följd av det fick han sparken i maj 2018.

Kalmar FF, som Rydström tvingades lämna, är ett annat lag som finns med i snacket kring nedflyttning. Laget har de senaste åren i regel huserat strax under mitten av tabellen. Ny tränare i KFF är Magnus Pehrsson, som har ett gediget CV. ”MP” har bland annat tränat Ålborg, Djurgården och Estlands landslag.

In har istället Henrik Rydström kommit, som gjorde sina första månader som huvudtränare ifjol, för Kalmar FF efter att Nanne Bergstrand klev åt sidan på grund av utbrändhet. Det blev väl ingen direkt förbättring av resultaten, men han kom in mitt i säsongen och då är det svårt att hinna sätta sin prägel på laget. Det ska nu bli intressant att följa Rydström som tränare, och se vad han kan åstadkomma med IK Sirius.

In har istället assisterande tränaren Ferran Sibila kommit. Katalanen Sibila har fått stort beröm för sitt jobb i GIF Sundsvall, och sägs vara den som låg bakom GIF Sundsvalls fantastiska, bollhållande spel ifjol. IFK Göteborgs huvudtränare Poya Asbaghi har också velat spela en passningsorienterad och bollhållande fotboll, men har inte riktigt fått till det så här långt. Kanske är Sibila pusselbiten som fattades?

AFC Eskilstuna är en annan nykomling som nu ska försöka bita sig fast i Allsvenskan. Klubben gjorde sin debutsäsong i högsta serien år 2017, men fick vända ned igen efter ett svagt år. Nu kommer man från en säsong där man höll nollan i 19 (!) matcher i Superettan, och även om viktige målvakten Gianluca Curci lämnat – under uppmärksammade former – så har man kvar tränaren och majoriteten av sitt starka försvar. Viktige mittbacken Alexander Michel har dock lämnat.

Oddset på Falkenberg att åka ur Allsvenskan är 1.30, vilket är ett något lågt odds. Det går också att spela på att Falkenberg kommer sist till 2.25, vilket vi tror kommer att hända. Det ger 2.25 gånger pengarna. Spelet finner ni via länken från knappen nedan.

Laget har tappat Chisom Egbuchulam, som öste in mål i Superettan ifjol, och vi tror att de får det svårt här uppe i Allsvenskan. De har visserligen värvat in duktige John Chibuike, men allt som allt håller truppen en förhållandevis svag nivå.

Helsingborgs IF är tillbaka i Allsvenskan för att visa att det är här den forne storklubben hör hemma. Laget leds av erfarne tränaren Per-Ola Ljung och av lagkaptenen både här och i landslaget: Andreas Granqvist. Dessutom finns här oerhörd kvalitet i truppen för att vara en nykomling. Offensive duon Rasmus Jönsson och Wanderson do Carmo håller båda hög allsvensk klass, och framför sig har de målsprutan Andri Rúnar Bjarnason som vann skytteligan i Superettan ifjol.

