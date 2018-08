Kolla in vilka odds som finns inför riksdagsvalet 2018. Valet går av stapeln den 9 september!

Den 19 september så vet vi mer kring vilket parti som vinner riksdagsvalet. Däremot verkar det som det kan dröja längre innan vi vet vilket block som kommer reagera, samt vem som blir näste statsminster i Sverige. Läs om allt om odds & betting i valet 2018 här, och se om du hittar något du tycker är spelvärt inför riksdagsvalet i september. Vilket blir Sveriges största parti efter valet? Allt talar för att det kommer stå mellan tre partier om vem som får mest röster i riksdagsvalet 2018 i Sverige. Oddsen överraskar många. Just nu går nämligen spelbolagen emot de flesta stora opionsundersökningar sin finns. OBSERVERA: Alla odds är hämtade från Unibet & våra opinionsundersökningar är tagna från Novus den 16 augusti, 2018. Se oddsen för din betting här nedanför. Största parti % enligt undersökning (Novus) Odds (Unibet) Sverigedemokraterna 21,6 % 1.72 Socialdemokraterna 24,3 % 2.00 Moderaterna 18,1 % 9.00 Centerpartiet 9,6 % 501.00 Enligt Unibet är det just nu Sverigedemokraterna som man tror kommer bli största parti efter valet 2018. Vilket många opionsundersökningar inte förutspår. Moderaternas chans att bli Sveriges största parti börjar sakta dö ut. I allt för många undersökningar har man hamnat under både Sverigedemokraterna och Socialdemokraterna med en ganska stor marginal. I ett ungefärligt snitt av valundersökningar så kommer S få runt 24 %, SD får runt 21,5 %, och M ungefär 18 %. Speltips: Socialdemokraterna blir största parti (Odds = 2.00) Vem blir Sveriges nästa statsminister? Spelbolagen är ganska eniga om att det står mellan Stefan Lövfen och Ulf Kristersson om vem som blir svensk statsminster efter riksdagsvalet 2018. Oddsen för att Stefan Lövfen ska fortsätta vara statsminster har ökat. Vilket inte är bra för Socialdemokraterna som kan mista sin statsminsterpost. Istället är det Ulf Kristersson som mest troligt enligt spelbolgen kommer få axla rollen som Sveriges nästa statsminster. Hans odds i detta val 2018 har ramlat mer till strax under 2x din insats. Här hittar du alla de kandidater som du kan spela på just nu. Samt vilka odds som gäller om du skulle vilja betta på Sveriges val 2018. Nästa statsminister Odds Ulf Kristersson 1.85 Stefan Löfven 2.25 Annie Lööf 7.50 Jimmie Åkesson 8.00 Den tredje mest tänkbara personen som blir näste statsminster är Annie Lööf. Hon är aktuell då hon ligger mellan Socialdemokraterna och Moderater på den politiska kartan. Skulle en koalitionsregering beståednde av C + M + L + S uppstå. Ja, då är det inte alls orimligt att Annie Lööf blir Sveriges nästa och första kvinnliga statsminster. Att Jimmie Åkesson skulle bli statsminster ser vi inte som troligt. Detta skulle endast vara aktuellt om M + KD + SD skulle få egen majoritet och väljer att samarbeta. Vilket i dagens läge inte är speciellt sannolikt. Speltips: Ulf Kristersson blir nästa statsminster (Odds = 1.85) Vilka partier kommer sitta i regeringen efter valet? Den stora frågan efter valet 2018 kommer helt klart vara vilka partier som kommer ingå i Sveriges regering. Detta är en fråga som många tror inte kommer lösas de första dagarna efter valet. Från olika håll har det ryktas om att detta kan dröja till efter jul. Jimmie Åkesson har tidigare gått ut och sagt att det är sannolikt med en nyval. Detta tyder på att regeringsbildningen kommer bli allt annat än enkel efter valet. Speciellt inte om opinionsundersökningar stämmer. Just nu tror spelbolagen att det kommer bli en renodlad alliansregering med C + L + M + KD. Detta förutsätter att KD klarar av riksdagsspärren på 4 %. Partier i regering % enligt undersökning (Novus) Odds (Unibet) M + C + L + KD 36,6 % 3.00 M 18,1 % 5.50 S + M 45 % 8.00 M + L + C 35,8 % 11.00 S + L + C + MP 47,9 % 11.00 S + L + C 42,4 % 12.00 SD + M 42,1 % 15.00 SD + M + KD 45,1 % 15.00 Skulle inte detta ske, så menar spelbolagen att det är störst chans att Moderaterna kommer få regera helt själva. Att samma regering ska få sitta kvar verkar inte oddsen tala alls för. 21.00 är just nu oddsen för att S + MP ska få sitta kvar i regering. Även en koalitionsregering är möjlig mellan S + M. En sådan regering skulle troligtvis få stöd från flera partier som vill hålla Sverigedemokraterna & Jimmie Åkesson borta från inflytande. Däremot kan det bli svårt för partier att driva igenom sin egen politik i ett sådant samarbete. Regeringsfrågan kommer utan tvekan bli valets stora rysare. Det är inte alls otroligt att detta kommer dröja en lång tid efter Sveriges val 2018. Speltips: M + L + C sitter i regering (Odds = 11.00) Fler odds inom Sveriges politik Utöver dessa tre former av betting inför detta val 2018 så finns det flera odds att spela på. Det handlar bland annat om vilka partier som kommer komma in, eller åka ur Sveriges riksdag. Några av de partier som detta handlar om är MP, KD, L och FI. Här samlar vi oddsen för vilka partier som kommer klara den så viktiga 4%-spärren efter valet. Vilka röstas in/ut i Sveriges riksdag? Partier i riksdagen % enligt undersökning (Novus) Över 4% Under 4% Kristdemokraterna 3 % 2.20 1.60 Liberalerna 5,9 % 1.50 2.40 Miljöpartiet 5,2 % 1.17 4.50 Feministiskt intiativ 1,4 % 4.50 1.15 Speltips: KD åker ut, annars oförändrat (Odds = 1.60) Över & under Över/under % enligt undersökning (Novus) Ja Nej SD över 23,5 % 21,6 % 1.65 2.10 S över 24 % 24,3 % 2.00 1.72 M över 21 % 18,1 % 2.20 1.60 C över 8,5 % 9,6 % 1.65 2.10 V över 9 % 9,6 % 1.85 1.85 L över 5 % 5,9 % 1.85 1.85 MP över 4 % 5,2 % 1.17 4.50 KD över 4 % 3,0 % 2.20 1.60 Moderaterna får under 21% (Odds = 1.60) Om Sveriges riksdagsval 2018 Sverige val kommer att äga rum den 9 september. Där kommer vallokalarna vara öppna från kl. 08:00 – 20:00. Klockan 20:00 så kommer röstning alltså avslutas, och räknningen kan börja. Först ut att räknas är alla riksdagsröster. Därefter kommer rösterna från kommunerna, och till sist till landstingen. Valresultatet 2018 kommer sedan att presenteras under natten. Detta med den tradionsenliga ”valvakan” som både tidningar och TV-kanaler kommer rapportera live från. Strax innan midnatt så tror man att vi har ett färdigt resultat i riksdagen. Då kommer vi veta vilket parti och politiskt block som blivit störst. Du kommer kunna se det officiella resultatet på valmyndighetens hemsida. Spelbolagen kommer likt som valmyndigheten kunna presentera ett resultat under natten den 9 september. Detta för att betala ut eventuella vinster till de som vunnit pengar på betting inför valet 2018.

