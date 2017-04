NHL betting - Tips på odds inom hockey

Slutspelet består av det 16 lag som plockat flest poäng under de 82 grundserieomgångarna. En vinst i grundserien ger 2 poäng, vinst på övertid 2 poäng, förlust 0 poäng och förlust på övertid 1 poäng.

NHL består av 30 lag och från och med nästa år kommer ligan bestå av 31 lag. Det lag som tillkommer är Las Vegas Golden Knights. Det finns två konferenser och totalt fyra divisioner. Atlantic och Metropolitan tillhör den östra konferensen och Pacific, Central tillhör den västra. Lagen som tillhör samma division möts fler gånger under en säsong för att resandet ska bli mindre. Men alla lag möter varandra minst två gånger oavsett geografisk position.

Tänk på att i många amerikanska sporter står bortalaget skrivet först eller överst. Till skillnad från Sverige där vi skriver tvärt om. Om det ser ut såhär, Nashville Predators – New York Rangers, då är det New York Rangers som är hemmalag.

