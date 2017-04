Nashville Predators - St Louis Blues: Svenskmöte i semifinalen

Efter granskning av kvartsfinalerna och hur läget i de båda lagen ser ut tycker vi på sportal att det är märkligt hur Blues kan vara favoriter. Nashville körde över Chicago fullständigt och Blues har haft problem mot Chicago under säsongen. Nästan allt talar helt enkelt för att Nasville kommer gå segrande och avancera vidare till konferensfinal.

Många hade synpunkter på Arvidssons längd och han draftades sent trots en fenomenal säsong i SHL. Han visade sig vara ett av de bästa fynden i Nashvilles historia och kommer säkert vara en nyckelspelare för klubben många år framöver.

Trots att han bara mäter 176 cm och väger 82 kg har han tagit klivet från fjärde- till toppkejdan. Han verkar inte vara rädd för någonting, han går hårt på mål, spelar fysiskt och får jobbet plus lite till gjort. Det är en otroligt härlih spelare att följa som spås en lysande framtid i NHL. I slutspelet har han gjort två mål och lika många assist på fyra matcher. Han, tillsammans med Rinne, har varit Nasvilles bästa spelar och förhoppningsvis håller sig formen för svensken.

Jade Schwartz har varit bäst i Blues under den första slutspelsrundan men det räcker inte om dom ska kunna ta sig vidare till konferensfinal. Laget behöver att stjärnorna Steen och Tarasenko tar ännu större ansvar än vad de redan gjort. Framförallt Tarasenko som är en av ligans främsta målskyttar, hittills har det bara blivit ett mål för ryssen.

Att streama hockey från NHL är smidigast via viaplay där du kan se samtliga slutspelsmatcher. Att oddsa är nästan halva nöjet och spänningen när man oddsar på NHL är helt otrolig.

*VIKTIGT MEDDELANDE - Sportal.se, i samarbete med bet365, erbjuder över 40 000evenemang via livestream varje år. Notera att de immateriella rättigheterna att sända sådanaevenemang via livestream vanligtvis ägs på landsnivå och därför, beroende på var du befinnerdig, kan det finnas vissa evenemang som du inte kan se på grund av sådana restriktioner.Innan du blir medlem hos bet365 och finansierar ditt konto för att se ett särskilt evenemangvia livestream, rekommenderas du att först kontrollera med bet365, med tanke på var dittland är beläget, att du är berättigad att se evenemanget i fråga. Kontaktuppgifter tillbet365 hittar du genom att klicka her, och sedan klicka på Tjänster i det övre högra hörnet av webbplatsen, för att därefter väljaKontakta oss.