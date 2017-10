Märkligast & roligast skador i fotboll

Att åka på en skada som fotbollsspelare kan kosta väldigt mycket. Fråga bara Zlatan Ibrahimovic som fått avstå flera matcher i Premier League och Champions League.

Att bli skadad inom fotboll kan man bli på många olika vis. Oftast handlar det om smällar man får på planen, eller om sträckningar i en pågående match.

Det finns även de fotbollsskador som är minst sagt märkliga, och ganska roliga. Det är inte alltid en motståndares fel att man blir skadad. Ibland kanske man får skylla sig själv.

Kolla in vår lista med de roligaste, och konstigaste skadorna av fotbollsspelare på elitnivå.

10. Marco Asensio: Rakade hår på benen

Nummer 10 på vår lista över märkliga skador är även den mest färska skadan inom fotbollsvärlden. Marco Asensio missade en viktig match mot APOEL Nicosia i Champions League 2017/18. Anledninen var att mittfältaren hade tidigare rakat benen, och skärt upp ett sår i huden. Såret blev sedan infekterat, vilket gjorde det smärtsamt att dra upp strumporna över benskydden.

Marco Asensio var tillbaka i spel strax efter att Real Madrid spelat mot Apoel Nicosia. Nu lär spelaren tänka en gång extra innan han avlägsnar hår från benen.

9. Roy Carroll: Fastnade med foten i målnätet

Nästan man på vår lista kommer Premier League. Roy Carroll stod i mål i de flesta matcher som West Ham spelade under 2005-2007. Några matcher missade den nordirländska målvakten efter han dråpligt skadade sig under en träning. Han skulle hämta bollen i målburen när han fastnade med foten i nätet.

Följderna av detta blev en knäskada som fick målvakten ur spel. Roy Carroll har haft en skadedrabbad fotbollskarriär, vilket även har lett till en depression.

8. Rio Ferdinand: Knäskadad efter spelat Playstation

Rio Ferdinand har under sin karriär utsetts till en av de främsta försvarna i världen. Många skador har det blivit för mittbacken som främst är känd under sin tid i Manchester United. Under tiden i United så drog han på sig en skada i knät.

Detta efter han spelat TV-spel med benet i en uppåträtt position. Hans läge på benen gjorde nämligen att han fick en senskada i knät, och missade flera matcher med Manchester United. Värt att nämna är även att Man United köpte Rio Ferdinand som världens dyraste försvare under denna period.

7. Michael Stensgaard: Strykbräda stoppade karriären

Nästan man på listan är en dansk målvakt – Michael Stensgaard. Han spåddes en mycket lovande framtid, och var under hans karriär en av de största talangerna inom dansk fotboll. Därför fick han chansen att spela med Liverpool FC i Premier League. Väl där fick han problem med axlarna, vilket låg till grund för denna skada.

Micheal Stensgaard skulle nämligen lyfta en strykbräda, och axeln låg fel. Därefter blev han skadad under en längre tid än väntat, vilket ledde till att han aldrig återvände till fotbollsplanen. Han jobbar idag som agent inom fotboll.

6. David Batty: Överkörd av 3-åring

Många minns säkert David Batty som straffsumparen i en viktig match mot Argentina i VM 1998. Det är inte bara den straffen har lär ångra under sin fotbollskarriär. Han är en av de fotbollsspelare som dragit på en av de mest konstigaste skadorna.

Skadan på David Batty orsakades av ingen mindre än hans egen son. Under tiden som David Batty rehabliterade sin ankelskada så blev han påkörd av en trehjulning som styrdes av han 3-åriga son. Därefter tog rehabiliteringen längre tid än väntat.

5. Santiago Canizares: Tappade parfymflaska

Santiago Canizares var i full gång med att förbereda sig inför VM 2002 i Japan/Sydkorea när han plötsligt meddelade att återbud till landslaget. Anledningen till detta var en skada i foten. Orsaken ska ha varit en parfymflaska som Santiago Canizares ska ha tappat på badrummet.

Flaskan gick i kras och glaset spred sig över badrumsgolvet och i målvaktens fot. Hans ersättare blev Iker Casillias som senare petade bort sina konkurrenter från den givna målvaktsrollen i Spaniens landslag.

4. Emilio Hernadez: Kokande vatten på de ädlaste delarna

En skada som många män kan få rysningar av är Emilio Hernandez skada 2011. Skadan skedde i hemmet, då argentinaren vill ha en kopp te. Efter att ha kokat vattnet så tappade spillde han ut stora delar av innehållet på sin allra heligaste kroppsdel.

Resultatet blev brännskador på testiklarna, och ledde till att han inte sparkade på många bollar under drygt två veckors tid.

3. Ever Banega: Glömde handbromsen – Borta flera månader

I Valencia CF så spelade länge den stora talangen Ever Banegas. Han är inte bara känd för att sina talanger på fotbollsplan. I Spanien är han även en känd festprisse, och dålig bilförare. När han, och Valencia CF skulle spela semifinal i Copa del Rey 2012 mot FC Barcelona så skadade sig Ever Banega allvarligt.

Skadan skedde under tiden som Ever Banega skulle fylla på bensin i bilen. Han glömde att dra till handbromsen, vilket ledde till att han fastnade med benet mellan bilen och kanten till pumpstationen. Smärtor i benen, och borta från spel i flera månader framåt blev resultatet.

2. Darius Vassell: Borrmaskin i tån

Den tidigare anfallaren i det engelska landslaget – Darius Vassell kvalar in på en andra plats på vår lista. Under 2003 fick Darius Vassell en blåsa under nageln på stortån. Blåsan störde anfallaren såpass mycket att han valde att försöka åtgärda den. Med brist på kirurgiska verktyf i hemmet, så bestämde han sig att använda sin borrmaskin.

Tanken var att han skulle borra in en spik lite lätt i blåsan för att få ut vätskan. Resultatet blev istället ett otäckt sår på tån som infekterades flera gånger. Det ledde till att han missade flera matcher med sitt Aston Villa.

1. Paulo Diogo: Finger gick av efter målfirande

Den mest dråpligaste, och kanske otäckaste skadan inom fotbollshistorian står Paulo Diogo för. Efter att ha spelat fram till ett mål för klubblaget Servette, så valde Diogo att fira tillsammans med deras tillresta publik. Den nygifta mittfältaren hoppade därför över staktetet runt planen, och märkte inte att han ring fastnade i metallgärdet. När hans fötter sedan nådde marken igen så hade befann sig ringen, och en del av hans finger fortfarande vid staketet.

Paolo Diogo återvände sedan för att leta efter den del av hans finger som gått av. Det blev för mycket för domaren som i sin tur delade ut ett gult kort.

Ännu värre blev det för Paolo Diogo efter matchen. Det stod då klart att det inte var möjligt att sätta på den del av fingret som han miste, samt att han var tvungen att amputera större delar av de resterande fingret.

