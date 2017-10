Malmö FF – Vann SM-guld 2017: Video från firandet

Ett annat utropstecken från MFF är Erdal Rakip. Trots hans ringa ålder på endast 21 år, så har han redan skrivit in 4 SM-guld på sin meritlista.

Hundratals tillresta fans från Malmö valde att delta i firandet som bekräfatde att Malmö FF är Sveriges bästa fotbollslag under 2017.

Kolla in video från hela firandet & när fansen springer in på plan efter att domaren blåst av matchen mot IFK Norrköping.

Segern som Malmö FF bärgade mot IFK Norrköping innebär att Djurgårdens IF inte längre kan komma ikapp Malmö FF i tabellen.

