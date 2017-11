Följande arenor kommer att användas för ishockey under JVM.

Totalt kommer det användas tre olika arenor för att spela JVM 2018 på. Samtliga av dessa arenor ligger i staden Buffalo i delstaten New York.

20:00 Semifinal 2 (KF3 vs KF4)

16:00 Semifinal 1 (KF1 vs KF2)

20:00 Kvartsfinal 4 (A2 vs B3)

18:00 Kvartsfinal 3 (B1 vs A4)

16:00 Kvartsfinal 2 (B2 vs A3)

12:00 Kvartsfinal 1 (A1 vs B4)

För att hänga med Småkronorna under JVM 2018 så rekommenderas du helt klart att se matcherna live. Är du inte bland de få supportrar som befinner sig på plats i Buffalo, USA så finns det möjligheter att se Sveriges matcher på TV eller stream.

Vi kommer uppdatera dig med den nödvändiga info som krävs inför Småkronornas JVM 2018. Här kan du läsa om alla live streams som finns tillgängliga. Vilken trupp som är uttagen till Småkronorna. När JVM startar. Vilka åldrar som gäller för JVM. Samt det program och spelschema som du kan följa under turneringen.

