The International 2017 – Betting, Odds & hur Dota 2 spelas

Dota 2 är ett av världens största datorspel och det har länge varit populärt att följa The International via live stream. Men på senare år har det även blivit mer populärt att betta på Dota 2. Hur det går till och mycket mer kan ni läsa i vårt blogginlägg om Dota 2 The International 2017.

En del kanske är inbitna Dota 2-spelare och nya på bettingfronten eller tvärt om. Denna guide kommer vara hjälpfull åt båda hållen då vi grundligt går igenom hur spelet är uppbyggt, strukturen kring The International 2017 och hur betting på Dota 2 funkar.

Datum: 7–12 augusti 2017

7–12 augusti 2017 Spelplats: KeyArena Center, Seattle

KeyArena Center, Seattle Går att följa via: DotaTV & Twitch

Hur funkar betting & odds på Dota 2?

Att lägga ett odds på Dota 2 är precis lika enkelt som att spela på till exempel fotboll eller handboll. Man kan tillexempel spela på vilka man tror vinner hela turneringen eller specifika matcher. Oddsen för de specifika matcherna kommer att komma närmare turneringen.

Betting på Dota 2 gör matcherna mer spännande än vanligt och är som en sport i sig. Redan nu kan man spela på vilka man tror vinner turneringen hos Unibet. Såhär ser oddsen ut på vinnaren av The International.

För att kunna lägga ett odds på Dota 2 krävs det att du har ett konto hos Unibet där samtliga odds ovanför är hämtade från. De erbjuder mängder av odds & betting på E-sport och är ett av de ledande spelbolagen på den fronten.

Såhär följer du The International via live stream

Det är gratis att följa Dota 2 via live stream. Turneringen går att följa direkt på DotaTV som man hittar i själva spelet. Det krävs att du har klienten nerladdad och igång för att hitta rätt. Sedan är det bara att gå in på spelet och klicka dig till live streamen för att följa turneringen.

Turneringen kommer förmodligen att sändas på olika språk via streamingsajten Twitch. Även där är det helt gratis att följa The International via live stream. Det är precis som att se annan sport via stream online, fast helt gratis!

The International 2017 schema och struktur

The International Main Event spelas mellan 7–12 augusti 2017. Mellan 2-5 augusti hålls gruppspelet där två av 18 lag åker ut och missar Main Event. Lagen spelar då i två grupper om nio och möter varandra en gång. Det lag i varje grupp som presterar sämst blir eliminerat.

Huvuddelen och det alla väntar på är givetvis The International Main Event. Där deltar 16 lag och är uppdelade i två olika kategorier, högre och lägre. Det som spelar i den högre kategorin spelar matcher i bäst av tre medans de i lägre spelar i bäst av en match. Finalen spelas i bäst av fem matcher.

Prispengar

Som bekant är det en hel del prispengar i Dota 2 jämfört med andra E-sporter. Anledningen är att prispengarna styrs av alla icke proffsspelare själva. Man kan köpa olika pass i Dota 2 som innehåller uppdrag, prestationer och liknande för spelaren. En del av de pengarna läggs sedan in i den totala summan för prispengarna av The International.

Vad är Dota 2 och hur spelas det?

Många känner säkert till League of Legends och Heroes of Newerth. Men kunskaperna om Dota 2 är lite sämre. Likheterna spelen emellan är slående men den stora skillnaden mellan just League of Legends är som en lättare version av Dota 2. Heroes of Newerth och Dota 2 är betydligt mer lika varandra.

Man spelar fem mot fem och det finns tre olika korridorer som sedan möts i mitten vid en flod. Mellan dessa tre korridorerna är det terräng som man kan ta sig igenom på olika stigar och liknande. Vid mitten av de tre korridorerna finns det torn som skyddar från motståndare. Något som båda lagen har lika många utav.

Målet når man genom att förstöra motståndarens torn för att sedan nå hela vägen in i basen och förstöra huvudtornet som kallas ”Ancient”. Varje spelare väljer en Hero att spela med under vad som kallas ”Draft”. Varje Hero är unik och det finns för tillfället 113 att välja mellan, vissa spelas mer frekvent än andra och används på olika positioner.

I proffslagen har varje spelare en speciell position som de spelar i varje match. Ändringar på positioner kan ske men huvudsakligen utgår man från den man vanligtvis tillhör.

De som är proffs är det oftast på heltid och de lägger ner otroligt många timmar på att försöka bemästra spelet. Men eftersom spelet hela tiden utvecklas och nya strategier blir mer effektiva är det inget lag som år efter år fullständigt dominerar Dota 2.

Vad händer under en Dota 2-match?

Syftet är som sagt att ta sig genom banan och förstöra motståndarens ”Ancient”. Men att ta sig hela vägen dit är en lång väg. Matcherna brukar hålla på i ungefär 35–45 minuter men kan i vissa fall pågå i över 60 minuter.

De viktigaste punkterna för att få grepp om Dota 2

Heroes - som är de varje spelare väljer att spela med under en match

- som är de varje spelare väljer att spela med under en match Föremål - något som gör varje Hero starkare och köps för gold

- något som gör varje Hero starkare och köps för gold Gold och experience - samlar man genom att döda motståndare, torn och creeps

- samlar man genom att döda motståndare, torn och creeps The Map - banan som spelat spelas på, den är identisk varje match som spelas

Under tiden samlar varje individuell spelare guld för att kunna köpa nya föremål. Föremålen används för att göra sin Hero starkare. Varje Hero har olika färdigheter och attackerar antingen på avstånd eller i närstrid. Det finns tre olika former man kan skada sina motspelare med, strength, agility och intelligence.

Föremål man köper gör att man gör mer skada eller får några extra former av förmågor. Varje spelar har möjlighet att lagra totalt sex olika föremål och upp till tre ytterligare föremål i ett extra utrymme. De tre extra platserna för föremål kan man flytta till någon av de aktiva platserna i huvud lagret. Då tar det sex sekunder för föremålet att aktiveras på sina Hero.

För att få ett bra föremål kombinerar man olika mindre och billigare föremål. När man sedan har alla bitar som behövs och slutföremålet tagit form blir de tidigare använda platserna i lagret tomma och huvudföremålet tar bara upp en plats.

Sedan gäller det att med hjälp av taktik och strategier övermanera sina motståndare för att förstöra ”The Ancient”. Matcherna börjar vanligtvis lite långsammare för att sedan bjuda publiken på mer intensiva sekvenser desto längre matchen lider.