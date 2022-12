Under januari så kommer vi att följa handbolls VM 2023 via live stream och på TV. Här kommer vi hjälpa dig som vill kunna sända handbolls VM live.

Vi samlar all info om vilken TV kanal som sänder matcher under handbolls VM. Självklart så finns det även tips för dig som vill kunna streama handbolls VM 2023 live via dator eller mobil.

Vad: Handbolls VM 2023 Datum: 12 – 29 januari Värdland: Sverige & Polen Live stream: Viaplay TV: TV6 & TV10 Deltagande lag: 32 landslag Vårt tips: Sverige vinner VM (8.00 hos Unibet)

Handboll VM stream

Om du vill kunna se handbolls VM streams under mästerskapet bör kolla in Viaplay. Det är nämligen Viaplay som har rättigheter att sända matcher från handbolls VM online.

Hos Viaplay så kommer de visa alla matcher som spelas under mästerskapet. Det innebär att de kommer ha tillgång till handbolls VM live streams – även när matcherna inte sänds på TV. Därför är live streaming med Viaplay det bästa knepet för dig som vill kunna titta på alla matcher från handbolls VM 2023.

Om du väljer att titta på handbolls VM live med Viaplay så kommer du att få streams med hög kvalité. De sänder matcherna i HD – och du kommer självklart ha med dig svenska kommentatorer under sändningar.

För att sammanfatta hur du bör göra för att se handbolls VM live med Viaplay – så har vi en checklista här nedanför.

Gå till Viaplay

Skapa ett nytt konto gratis

Välj ett abonnemang

Gå till alla live streams från Handbolls VM 2023

Streama dina matcher!

Är det gratis att streama handbolls VM 2023?

Det är dessvärre inte gratis att se alla handbolls VM streams hos Viaplay. De flesta matcher kommer att ligga bakom en betalvägg. Därför rekommenderas du att skaffa ett abonnemang för att se matcherna live via din dator, mobil eller surfplatta. Om vi hittar tips för att streama sport gratis under mästerskapet – så kommer vi uppdatera vår info här.

Du kan hitta allt om priser för de olika abonnemangen hos Viaplay. Där kommer du få flera alternativ på abonnemang som kan passa för att streama handbolls VM live.

Se handbolls VM live på TV

Om du hellre föredrar att titta på handbolls VM live via din TV – så fungerar det utmärkt. De största matcherna kommer att sändas på TV. Dessa TV sändningar kommer att bjuda på samma kvalité och kommentatorer som Viaplays live streaming.

De TV kanaler som kommer visa matcher från handbolls VM 2023 är TV6 och TV10.

Många hushåll har redan tillgång till dessa TV kanaler som visar handboll från mästerskapet. Skulle du inte kunna få in kanalerna på din TV – så rekommenderar vi dig att kontakta din operatör.

Viaplay har tidigare haft en tradition att sända matcher från EM och VM i handboll på TV. Många förknippar nog Viaplays sändningar med den klassiska kommentators-duon Robert Perlskog och Cleas Hellgren. Det står klart att Robet Perlskog inte kommer att finnas med i TV-rutan under VM i handboll 2023. Istället så är det Anders Bjuhr och Claes Hellgren som kommer finnas med under TV-sändningar.

TV kanal: TV6 och TV10

Kommentatorer: Anders Bjuhr & Claes Hellgren

Tablå & schema

För att du ska veta vilka tider och datum som matcherna du är mest intresserad av från handbolls VM 2023 kommer spelas – så har vi ett spelschema här nedanför. Där kan du se TV tider och vilken kanal som visar de matcher du vill se live.

Datum & tid Match TV & Live stream 11 januari 21:00 Frankrike – Polen TV6 & Viaplay 12 januari 18:00 Kap Verde – Uruguay Viaplay 18:00 Chile – Iran Viaplay 18:00 Ungern – Sydkorea Viaplay 18:00 Saudiarabien – Slovenien Viaplay 18:00 Spanien – Montenegro Viaplay 20:30 Island – Portugal TV10 & Viaplay 20:30 Sverige – Brasilien TV6 & Viaplay 13 januari 18:00 Argentina – Nederländerna Viaplay 18:00 Bahrain – Tunisien Viaplay 18:00 Marocko – USA Viaplay 18:00 Tyskland – Qatar TV10 & Viaplay 20:30 Danmark – Belgien Viaplay 20:30 Egypten – Kroatien TV6 & Viaplay 20:30 Norge – Nordmakedonien Viaplay 20:30 Sebien – Algeriet Viaplay 14 januari 18:00 Brasilien – Uruguay Viaplay 18:00 Frankrike – Saudiarabien Viaplay 18:00 Montenegro – Iran Viaplay 18:00 Portugal – Sydkorea TV10 & Viaplay 20:30 Island – Ungern TV10 & Viaplay 20:30 Polen – Slovenien Viaplay 20:30 Spanien – Chile Viaplay 20:30 Sverige – Kap Verde TV6 & Viaplay 15 januari 18:00 Belgien – Tunisien Viaplay 18:00 Egypten – Marocko Viaplay 18:00 Tyskland – Serbien Viaplay 18:00 Nordmakedonien – Nederländerna TV6 & Viaplay 20:30 Kroatien – USA TV10 & Viaplay 20:30 Danmark – Bahrain TV6 & Viaplay 20:30 Norge – Argentina Viaplay 20:30 Qatar – Algeriet Viaplay 16 januari 18:00 Brasilien – Kap Verde 18:00 Montenegro – Chile 18:00 Slovenien – Frankrike TV10 & Viaplay 18:00 Sydkorea – Island Viaplay 20:30 Iran – Spanien Viaplay 20:30 Polen – Saudiarabien Viaplay 20:30 Portugal – Ungern TV10 & Viaplay 20:30 Uruguay – Sverige TV6 & Viaplay 17 januari 18:00 Algeriet – Tyskland Viaplay 18:00 Belgien – Bahrain TV10 & Viaplay 18:00 Nordmakedonien – Argentina Viaplay 18:00 USA – Egypten Viaplay 20:30 Kroatien – Marocko Viaplay 20:30 Nederländerna – Norge TV10 & Viaplay 20:30 Qatar – Serbien Viaplay 20:30 Tunisien – Danmark TV6 & Viaplay 18 – 23 januari Mellanrunda (uppdateras strax) 25 – 29 januari Finalspel (uppdateras strax)

Sveriges chanser att vinna?

Sverige kommer senast från ett EM-guld från 2022. Detta efter att spöat både Frankrike och Spanien i de två avslutande matcherna. Det sätter en enorm respekt i Sveriges landslag – men också en del press.

Sverige är helt klart ett av de länder som är favoriter till att vinna guldet i VM i handboll 2023. Andra favoriter på den listan är självklart Danmark – men även Frankrike, Spanien Tyskland och Norge har goda chanser.

Truppen som Sverige ställer upp med är i stort sett den samma som under EM 2022. Några få undantag finns i truppen – men på det stora hela är det samma lag. Det bådar gott för att Sverige återigen ska komma långt – och även vinna hela mästerskapet.

Oddsen på en svensk seger av handbolls VM 2023 kommer uppdateras med tiden inför och under mästerskapet. De aktuella oddsen för svensk vinst kan du se här nedanför.

Mer om VM i handboll

Hos oss på Sportal så kommer vi att uppdatera mer om handbolls VM 2023 odds & speltips inför de största matcherna. Vi kommer även hjälpa dig med tips för att live streama online eller sända specifika matcher på din TV.

Vår sida kommer tipsa ganska mycket om handboll odds under turneringen. Det är därför en bra idé att kolla över vilka bettingsidor vi rekommenderar dig för handbolls VM. Vi jämför massor av bettingbonusar på vår sida för att du snabbt och enkelt ska hitta en sida som passar just dig!

Vi har samlat lite övrig fakta och info om handbolls VM 2023 här nedanför.

Upplaga: 28:e Regerande mästare: Danmark Arrangör: IHF Arenor: Gdansk, Stockholm, Göteborg, Jönköping, Katowice, Krakow, Malmö, Plock & Kristianstad Deltagande lag: 32 st

Om du saknar information – så får du gärna höra av dig till oss på Sportal.se. Vårt mål är att svara på alla de frågorna som du kan tänkas ha kring handbolls VM.