Det närmar sig den tiden på året, då hela Europa tittar på musikaliska talanger, nervpirrande uppträdanden samt kostymer och utseenden som går ner i historien. Det är snart dags för Eurovision Song Contest, även kallad Eurovisionsschlagerfestivalen.

Här har vi samlat allt du behöver veta om den populära musikevenemanget. Du kan hitta startdatum, deltagande länder, de vildaste showerna genom tiderna, Eurovisionlegendarer och mycket, mycket mer.

Och så kan du givetvis spela på odds på årets Eurovisionfinal.

Vad är Eurovision Song Contest?

Eurovision Song Contest, eller Eurovisionsschlagerfestivalen, är ett stort internationellt musikevenemang som äger rum varje år. Det organiseras av Association of European Broadcasting Union (EBU).

Varje deltagande land har en deltagare med i tävlingen, och de tävlar sedan om förstaplatsen med en låt som de har vunnit tävlingen med i sitt eget land.

Det är sedan upp till titarna att bestämma vem som kommer att sluta upp med segern. Det går att rösta på de olika länderna via telefon eller SMS. När alla länder har uppträtt och rösterna har samlats in, presenteras rösterna. Under kvällen är arrangeras det också alltid annan form av underhållning, för att publiken ska slippa bli uttråkade.

Som avslutning på Eurovisionkvällen får det vinnande landet uppträda ännu en gång, med den vinnande sången.

När börjar och slutar Eurovisionfestivalen?

År 2019 sträcker sig Eurovisionfestivalen som alltid över flera dagar. Semifinaler hålls 14 och 16 maj, medan finalen går av stapeln lördag 18 maj.

Tisdag den 14 maj är den första sändningsdagen, och då hålls alltså den första semifinalen. Sedan är det en dags paus.

Torsdag den 16 maj är sändningsdag nummer 2, där du kommer att kunna se den andra semifinalen. Det är här Sverige är med och antagligen slåss för en plats i finalen. Tittarsiffrorna på denna semifinal lär vara betydligt högre än på semifinal nummer 1. I avsnittet "Alla deltagare 2019" kan du se vilka länder Sverige ställs emot i semifinalen.

Lördag den 18 maj är dagen då den stora festen drar igång. Det är detta datum som den mycket stora finalen äger rum. Vi hoppas naturligtvis att svenske John Lundvik lyckas gå hela vägen till finalen med sin låt ”Too Late For Love”.

Hur många länder deltar i Eurovision Song Contest?

År 2019 deltar totalt 41 länder i Eurovision. Det kan variera något från år till år. Ukraina är till exempel inte ett deltagande land i år, vilket du kan läsa mer om senare i artikeln.

Men det finns alltså 41 deltagande länder i år, där 36 av dem kommer att slåss i semifinalen för att gå vidare till finalen. Det du omedelbart tänker nu, är antagligen: "De 5 återstående länderna då?"

De stora fem

När du läser om Eurovision kan du lätt komma över namnet ”The Big Five”. Namnet syftar på gruppen av de fem länder som ger det största ekonomiska bidraget till EBU.

Länderna är: Frankrike, Tyskland, Italien, Spanien och Storbritannien.

Dessa länder är alltså direktkvalificerade till finalen, där totalt 26 länder deltar.

Hur kan jag satsa på Eurovisionfinalen 2019?

Precis som i sportvärlden, kan du på Eurovision satsa på resultatet av musiktävlingen. Det är ett jättebra sätt att kombinera bra underhållning med spel – och det skulle bli en väldigt trevlig kväll att kunna sitta och höra bra – eller i vissa fall mindre bra – musik och att samtidigt vinna pengar på det.

Eurovision Song Contest – Bookmakers 2019

Det är ganska populärt att spela på odds på Eurovision. Det är också flera av de mycket stora spelbolagen som erbjuder odds som du kan spela på.

Läs här och se vilka odds som du kan och vill spela på!

Hitta dina favoritodds för Eurovision Song Contest 2019

Här hittar du några av de bästa oddsen från bet365 och Leovegas. Sverige gäller på förhand som fjärdehandFavoriten att vinna Eurovision 2019.

Bet365

Bet365 är en av de stora bettingsidorna med både svenska och internationella kunder. Du har givetvis redan hört talas om dem i samband med vadslagning på sport. De erbjuder nu odds för Eurovision Song Contest.

Utvalda Eurovision Song Contest 2019 odds från Bet365

Här har vi valt ut några odds från Bet365 som vi tycker kan vara intressanta (OBS. Oddsen kan ändras).

Vinnare

Bäst från de nordiska länderna

Bäst från ”The Big Five”

Vinnare av semi-final nummer 2

Vinnare Tillfälligt odds Spela på Eurovision Holland 2.62 Spela Ryssland 4.50 Spela Schweiz 9.00 Spela Sverige 10.00 Spela Italien 10.00 Spela

De sämst rankade nationerna att vinna semifinal nummer två är Lettland och Litauen med oddset 251.00.

Som ni ser är det för närvarande Holland, Ryssland och Sverige som gäller som de största favoriterna att vinna semifinal nummer 2. Kul för oss svenskar!

Du kan satsa på Eurovision Song Contest 2019 på Bet365 här!

LeoVegas

Du känner förmodligen även till LeoVegas – kanske främst från TV-reklamfilmerna. Det är också en ganska stor bookmaker, och bettingsidan erbjuder en hel del odds för Eurovision 2019.

Vinnare Odds: Vinnare Odds: Topp 3 Odds: Topp 10 Spela på Eurovision Holland 2.50 1.40 1.08 Spela Ryssland 4.50 2.00 1.10 Spela Sverige 9.00 2.25 1.15 Spela Italien 11.00 2.50 1.20 Spela Schweiz 12.00 2.75 1.35 Spela Island 11.00 3.50 1.50 Spela Cypern 19.00 5.00 1.75 Spela Grekland 29.00 6.00 2.00 Spela Malta 29.00 6.50 2.00 Spela Norge 34.00 7.50 2.00 Spela

Du kan satsa på Eurovision Song Contest 2019 på LeoVegas här!

Hur röstar du?

Är du intresserad av att rösta på årets Eurovision Song Contest? Vi kan förstå det! Vi rekommenderar att du röstar genom Eurovisions officiella app. Du kan läsa om det nedan och hitta länkar till var det kan hämtas.

Om du inte har en smartphone, eller av någon anledning inte kan eller inte vill rösta via appen, så finns det också andra alternativ. Du kan också rösta via SMS. De siffror du måste skriva in kommer att visas på din TV-skärm, så du får ingen tvekan om var du ska skicka din röst.

I semifinalerna kan du bara rösta i semifinalen där Sverige deltar, vilket är andra semifinalen torsdagen den 16 maj 2019. När alla länder har uppträtt har du ca. 15 minuter för att rösta. Du kan rösta upp till 20 gånger. Men notera att du inte kan rösta för det land du är i. Därför är det viktigt att påpeka att du inte har möjlighet att rösta för Sverige – om du befinner dig i Sverige – under Eurovision Song Contest. Varken i semifinalen eller i finalen, om de når dit. Endast personer i deltagande länder kan rösta i tävlingen.

Poängsystem

Tittarnas röster runt om i Europa står för 50% av de totala rösterna. De återstående 50% kommer från de professionella juryerna som sitter i var och ett av länderna. Tittarnas röster kallas också televoting, och de består av ett antal olika poänger. När alla röster läses upp fördelas de till de olika länderna. Poängerna är 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12.

Varje poäng tilldelas ett visst land, beroende på hur många röster de har fått från det land som delar ut poäng. Varje deltagande land har rätt att rösta och utfärdar därmed också poäng. Formatet av poängen indikerar att länderna turas om att bli uppringda, varefter en lokal värd läser högt vilka länder som mottar vilka poäng.

De utdelade poängen adderas omedelbart på ländernas tillfälliga poängskörd, och du kommer se dem flyttas upp eller ned på skärmen. På så sätt kommer det land som har ledningen alltid att vara högst upp på listan.

Eurovision-app

För att göra allt lite lättare för alla Eurovision-intresserade svenskar – och människor från andra länder – som vill rösta har Eurovision gjort en app. Appen heter Eurovision Song Contest och kommer att vara din tillgång till mycket information om tävlingen.

Appen ger dig liveuppdateringar genom kvällens gång och även information om de enskilda deltagarna, så att du kan lära känna dem lite. Dessutom finns det en rolig funktion som ger dina selfies ett Eurovision-filter för dina uppslag. När du öppnar appen kan du också se ett stort nedräkningsfält.

Du kan också hitta en liten shop i appen, samt nyheter om Eurovision, ”Douze or Boos”-spelet, musikbutiken där du kan köpa låtarna till din telefon och mycket mer.

Något annat som är möjligt via appen är att rösta under de tre programmen. Det är superenkelt. Det kommer att finnas en knapp på var och en av deltagarna så att du snabbt kan rösta på deltagaren som du tycker är värd mest.

Den svenska kvalificeringen

Tidigare i år hölls den årliga svenska Melodifestivalen. Det är den tävling som avgör vilken svensk artist, med vilket bidrag, som tar steget ut i Europa för att representera Sverige i Eurovision.

Var kan jag se Eurovision?

Om du inte planerar en resa till värdlandet Israel för att titta på Eurovision Song Contest finns det lyckligtvis också möjlighet att se det hemma härifrån. Oavsett om du vill se Eurovision från TV-soffan eller titta på tävlingen ute på stan, kan du vara helt lugn.

Vi har samlat alla dina alternativ nedanför.

Se Eurovision på TV

Vill du helst njuta av alla ländernas låtar och kostymer hemma från din egen soffa? Klicka bara in på SVT Play. De visar alla tre dagar av Eurovision Song Contest live, så du behöver inte missa en enda sång hemma från vardagsrummet.

Ute på stan

Du kan också gå ut och njuta av Eurovision Song Contest tillsammans med många andra. För närvarande finns det inget överväldigande antal barer som visar sångtävlingen, men om Sverige kommer till finalen blir det garanterat pubar runt hela Sverige som sätter på sin TV på den stora kvällen, 16 maj.

I Stockholm finns det fina traditioner på några av stadens barer att titta på Eurovision. Tidigare har bland annat Södra Teatern, Hobo Hotel och Clarion Skanstull visat evenemanget, och vi kan nog vänta oss att de sänder Eurovision även i år.

Hard rock café Stockholm brukar också visa Eurovision.

Vilka är årets värdar?

Vid årets Eurovision Song Contest kommer du att kunna se fyra värdar på scenen för de tre spelningarna. Det är självklart israeliska värdar, och valen av värdar offentliggjordes i januari.

De som kommer att hålla i Eurovision-tävlingen är TV-värdarna Erez Tal och Assi Azar. De arbetar för en israelisk kanal som heter Channel 12. Dessutom kommer den israeliska supermodellen Bar Refaeli tillsammans med KAN-värden och talesmannen vid 2018 års tävling, Lucy Ayoub, att vara värd för årets show.

Sveriges deltagare – John Lundvik med ”Too Late for Love”

Vårt svenska bidrag är låten ”Too Late for Love”, som framförs av John Lundvik. Låten vann den svenska Melodifestivalen, och är skriven av John Lundvik själv med hjälp av Anderz Wrethov och Andreas Stone Johansson.

Lundvik gick direkt till final med låten, som han framförde i den fjärde deltävlingen. Budskapet med låten är att det aldrig är för sent för kärlek.

En av låtarna som Lundvik tävlar emot i Eurovision är ”Bigger than Us”, vilken Michael Rice från Storbritannien uppträder med. Det är en låt som Lundvik faktiskt har skrivit.

Internationella Eurovision Song Contest 2019

John Lundvik ska nu alltså ut i den stora världen för att tävla internationellt. Här kämpar Sverige för titeln som europeiska mästare, vilken också innebär värdskap för nästa års Eurovision. Varje år är detta evenemang en stor fest i hela Europa.

Populariteten har dock spridit sig till länder som Australien och nu också USA, där de flitigt tittar på. Som ett resultat har det nyligen accepterats att Australien har blivit en deltagare, även om tävlingen ursprungligen var för europeiska länder. Australien deltog först 2015 och har sedan dess varit fyra gånger.

Även Israel deltar som bekant, och är ju i år till och med värd. Anledningen till att Israel tagits med är landets ansträngda relation med andra länder i Asien och främst Mellanöstern.

Alla deltagare 2019

Deltagarna är uppdelade i antingen den första semifinalen eller andra semifinalen, och sedan blir det för de bästa bidragen dags för den stora finalen. Här kan ni se vilka bidra som deltar i den första semifinalen (S1), den andra semifinalen (S2) och vilka som är direktkvalificerade till final (F).

Albanien: Jonida Maliqi - Ktheju tokës (S2)

Armenien: Srbuk - Walking Out (S2)

Australien: Kate Miller-Heidke - Zero Gravity (S1)

Österrike: NECKLACE - Limits (S2)

Azerbajdzjan: Chingiz - Truth (S2)

Vitryssland: ZENA - Like It (S1)

Belgien: Eliot - Wake Up (S1)

Kroatien: Roko - The Dream (S2)

Cypern: Tamta - Replay (S1)

Tjeckien: Malawisjön - Friend of a Friend (S1)

Danmark: Leonora – Love is Forever (S2)

Estland: Victor Crone - Storm (S1)

Finland: Darude feat Sebastian Rejman - Look Away (S1)

Frankrike: Bilal Hassani - Roi (F)

Georgien: Oto Nemsadze – Keep on Going (S1)

Tyskland: S! Sters - Sister (F)

Grekland: Katerine Duska – Beter Love (S1)

Ungern: Joci Pápai - Az én apám (S1)

Island: Hatari - Hatrið mun sigra (S1)

Irland: Sarah McTernan - 22 (S2)

Israel: Kobi Marimi - Home (F)

Italien: Mahmood - Soldi (F)

Lettland: Carousel - That Night (S2)

Litauen: Jurij Veklenko – Run With The Lions (S2)

Malta: Michela - Chameleon (S2)

Moldavien: Anna Odobescu - Stay (S2)

Montenegro: D Mole - Heaven (S1)

Norra Makedonien: Tamara Todevska – Proud (S2)

Norge: KEiiNO – Spirit in the Sky (S2)

Polen: Tulia – Fire of Love (Pali się) (S1)

Portugal: Conan Osiris - Telemóveis (S1)

Romantik: Ester Peony – On a Sunday (S2)

Ryssland: Sergey Lazarev - Scream (S2)

San Marino: Serhat – Say Na Na Na (S1)

Serbien: Nevena Božović - Kruna (S1)

Slovenien: Zala Kralj & Gašper Šantl - Sebi (S1)

Spanien: Miki - La Venda (F)

Sverige: John Lundvik – Too Late for Love (S2)

Schweiz: Luca Hänni – She got me (S2)

Nederländerna: Duncan Laurence - Arcade (S2)

Storbritannien och Nordirland (UK): Michael Rice - Bigger Than Us (F)

Vi får se till att heja på Danmark och John Lundvik i den andra semifinalen, som hålls torsdagen den 16 maj 2019. Hoppas vi får se Sverige i Eurovision-final!

ALLA GRUPPER

Grupperna har hjälpt till att bestämma vilka länder som ska uppträda vilken dag. Länderna är uppdelade enligt tidigare röstmönster. Således försöker man förhindra de så kallade angränsande rösterna, vilket kommer att främja semifinalens spänning.

Ukraina drar sig ur

Det har länge varit en konflikt mellan Ukraina och Ryssland, och det är givetvis något som de ukrainska deltagarna har kunnat märka av. Den ukrainska Melodifestivalen hölls tidigare i år. Vinnaren heter MARUV, och uppträdde med låten "Siren Song (Bang!)". Du kan höra låten nedan.

EMBED VIDEO

Men det blev snart klart för MARUV att Eurovision inte bara skulle handla om tävlingen. Alla ukrainska deltagare utbildades för att hantera pressen i Tel Aviv, och om hur de borde svara på frågor om konflikten med Ryssland.

Detta gjorde MARUV mycket frustrerad. Hon är en sångare och tror inte att hon borde användas som ett redskap i den politiska debatten. Hon sa tidigare i år: "Jag är musiker - inte en fladdermus på den politiska arenan". Som ett resultat har MARUV, bara två dagar efter att hon vann i Ukraina, valt att dra sig ur tävlingen och samtidigt avstå från sin titel som vinnaren av den ukrainska Melodifestivalen 2019.

Värdstaden Tel Aviv, Israel

Eurovision Song Contest äger i år rum i Israel, i den stora staden Tel Aviv. Värdländerna hittas varje år utifrån vem som vinner tävlingen året innan. Israel vann alltså 2018, och får därför vara värd för festligheterna år 2019.

Att hitta värdländer för Eurovision fungerar vanligtvis mycket smärtfritt, men med Israel har det inte varit problemfritt.

Prat om bojkott

På grund av de massiva och långvariga konflikterna mellan israelerna och palestinierna blev årets värdskap ett hett omtalat ämne förra året, när det stod klart att Israel skulle stå värd för 2019 års tävling.

En direkt bojkott kom på tal. Många som ville se en bojkott var kända människor från både svenska och internationella kulturella scener. De krävde att svenskarna, och gärna även andra nationer, skulle bojkotta Eurovision om det hölls i Israel. De anklagade Israel bland annat för att tvätta bort sina överträdelser av palestinska rättigheter genom att gömma sig bakom konst och kultur.

Men reaktioner skapar ofta motreaktioner, och även med detta fall. Det uppkom snabba protester mot bojkottförslaget. Argumenten för detta var bland annat att man inte kan göra politik ur konst och musik, och att man borde behålla politiska konflikter utanför en traditionell musikhändelse som Eurovision.

Så det har alltså varit en massor av pratar fram och tillbaka, och många åsikter om vad som skulle vara rätt och fel. Men efter allt detta står Israel fortfarande som värdland när Eurovision Song Contest drar igång snart.

Eurovisions historia

Eurovision Song Contest har fungerat som en världsomspännande underhållning sedan 1956. Konceptet är baserat på den italienska San Remo-festivalen, som körts i Italien sedan 1951.

Numera sker omröstningen från varje deltagande land, som delar ut poäng till låtarna. De ger mest poäng till de låtar som landets tittare gillar bäst. Dessa röster fyller hälften av det slutliga beslutet, medan en jury röstar den andra hälften, vilket vi redan nämnt.

Ursprungligen tilldelades poängen uteslutande av nationella juryer. Tittarröstningen, som vi känner till, introducerades i slutet av 1990-talet. Från och med 2009 har det varit en kombination av tv-röster och röster från en jury.

Fram till 2003 bestod föreställningen också av endast finalen. Men idag är det mycket mer än så. Det finns till exempel fokus på att leverera bra underhållning till publiken, medan rösterna räknas upp. Det handlar ofta om dansföreställningar.

Förra årets vinnare

Som sagt är det Israel som kunde lyfta den vinnande trofén för 2018-upplagan av Eurovision Song Contest. Det var den 25-årige Netta som säkrade segern och det efter en mycket spännande rösträkning.

Den vinnande sången hette "Toy". Det handlar om #metoo-rörelsen, som fyllt massivt på sociala medier under de senaste 18 månaderna. Netta var en bookmaker-favorit, och deras förutsägelser kom till verklighet när hon vann tävlingen.

Det var dock en tajt match. Flera länder tävlade noga för första platsen. Juryerna hade Sverige och Österrike högst upp, men de två länderna fick inte tillräckligt med röster från TV-tittarna. I sitt segertal tackade Netta tittarna för att våga rösta på något som var lite annorlunda. Det var Israels fjärde seger i European Melody Grand Prix.

Eurovision-legendarer genom tiderna

Med så många års stor musikalisk underhållning förväntas det bara att vissa extraordinära Eurovision-deltagare kommer att dyka upp på scenen då och då. Och vi måste säkert säga att det också har hänt.

Oavsett huruvida de har vunnit eller ej, finns det några deltagare som har gjort lite mer mening än andra under showen. Det kan bero på en bra sång, en spännande kostym eller en minnesvärd prestation.

Vi går igenom några av de största här, både från svenska och internationella scenen.

ABBA (1974)

Du känner definitivt till popgruppen ABBA, men visste du att de fick sitt genombrott vid Melodifestivalen och Eurovision?

Den svenska gruppen vann Eurovision Song Contest 1974 med sin tidlösa hit "Waterloo". Gruppen kämpade sedan för att komma till toppen av den internationella musikscenen och när de släppte singeln "S.O.S" 1975, året efter Melodifestivalen, tog karriären fart.

De fyra svenskarna har sedan badat i pengar i världen tack vare sina prisbelönta hits som "Voulez-Vous", "Mamma Mia", "Dancing Queen", "The Winner Takes It All" och många, många fler låtar.

Celine Dion (1988)

Celine Dion, tillsammans med ABBA, är en av de få vinnarna av Eurovision, som faktiskt har fått stor internationell framgång efteråt.

Celine Dion vann för Schweiz Eurovision i april 1988, då tävlingen hölls i Dublin, Irland. Segern kom inte lätt till sångaren, eftersom England var nära att ta segern.

Resten är historia. Celine Dion är idag en stor sångstjärna med mer än 250 miljoner album sålda över hela världen. Hennes popularitet blev absolut inte mindre av att hon sjöng ljudspåret till den klassiska filmen Titanic år 1997.

Lordi (2006)

När den finska gruppen Lordi 2006 tog scenen vid Eurovision Song Contest, kunde det inte ha varit alla som hade förväntat sig att de skulle vinna. Gruppen såg åtminstone spektakulära ut i monsterkostymer från topp till tå. De spelade heavy metal.

Lordi väckte stor uppmärksamhet, och slutade faktiskt med att ta första plats med sitt bidrag "Hard Rock Hallelujah". Man kunde inte se bandmedlemmarnas verkliga ansikten när monsterkostymerna var täckta vilket fick dem att se ut som något från en skräckfilm. Men deras prestationer toppade när huvudsångaren, herr Lordi, visade några gigantiska vingar i sin kostym.

Man kan säga att Lordi är bevis på att det är okej att sticka ut lite ur lådan ibland. Eftersom de inte bara vann – de vann stort.

Buranovskiye Babushki (2012)

Det blev mer bisarrt år 2012 när en grupp mormödrar gick på scen med en sång om att festa tillsammans med en dans om...bakning av kakor. Ja, Buranovskiye Babushki från Ryssland var verkligen en Eurovision-deltagare som kommer att kommas ihåg. För vilken fest!

De äldre kvinnorna i babushka-docka-liknande kostymer var inte så speciella - det var mer deras oförmåga att sjunga och dansa som gjorde hela grejen väldigt intressant. Med låten "Party For Everybody" och dansen runt ugnen tolkades hela prestationen som ett skämt från Rysslands sida.

Det fanns även rykten om att Buranovskiye Babushki, som betyder Babushkis mormödrar, inte deltog för att vina, utan att samla in pengar till sin kyrka. Nämnde vi att de kom ända upp på en 2:a plats?

Brotherhood of Man (1976)

Brotherhood of Man hade en stor hit med sin låt ”Save Your Kisses for Me”.

Den brittiska gruppen gick ut på Eurovision-scenen 2 år efter att Abba hade lagt världen framför sina fötter och de vann med numret som idag måste beskrivas som en sann klassiker. Det var med sann 70-talsvibe och bra svans i byxorna, och de är idag ett av Storbritanniens största popband.

Brotherhood of Man håller också rekordet i försäljningssiffror från Eurovision. Låten sålde totalt 6 miljoner album över hela världen.

En bonusinfo är att de återvände till Eurovisionscenen många år efter segern. Under 2013 uppträdde de med underhållning för danska Melodifestivalen, medan rösterna lästes upp. Och det var rösterna som gav danska Emmelie de Forest den vinnande titeln för Eurovision.

Conchita Wurst (2014)

Man kan knappt prata anmärkningsvärda Eurovision-uppträdanden utan att nämna Conchita Wurst. Om namnet inte säger något till dig, kan det vara att en signal att: Det var mannen med skägg och klänning.

Han vann för Österrike vid Eurovision Song Contest 2014 i Köpenhamn med låten "Rise Like a Phoenix". Han hade en vacker, guld- och vit klänning med en sjöjungfruliknande form. Till detta hade han långt, mörkt hår i vackra krullar och ett stort skägg.

Hans riktiga namn är Thomas Neuwirth, men han är bättre känd i rollen som drag-artisten Conchita Wurst.

För Eurovision-nördarna

Är du en av de helt nördiga Eurovision-fansen, så kan du läsa här. Vi har hittat några fantastiska "nördfakta", som är bra att veta när du sitter framför TV: n den 14 maj, 16 och 18.

Hur många miljoner tittade på förra årets show? Sjunger sångarna eller är det inspelat? Och var kan du se alla framträdanden och hålla dig ständigt uppdaterad?

Tittandet

Det finns ingen tvekan om att Eurovision är något som lockar tittarna till skärmarna. Det gäller både i Sverige och i övriga världen.

Numren talar för sig själva.

Förra året var nästan tre fjärdedelar av svenskarna pressade framför TV:n för att se finalen av Eurovision Song Contest. Faktum är att svenskarna var så förtjusta av showen att tittarantalet var nästan dubbelt så högt som siffran för hela Europa som helhet.

Även om Sverige är glad i att se Eurovision, tog Island kronan ändå. Här hade 95,3 procent av befolkningen TV:n på under finalen av Eurovision förra året.

EBU samlade publiken nummer för alla länder, och den siffran vittnar om en stor popularitet runt musikevenemanget. Det fanns inte mindre än 186 miljoner människor som såg utställningen, fördelat över alla 43 deltagande länder. Det ’r många människor, och det är faktiskt också en ökning från publiken året innan. Då tittade 185 miljoner människor.

Är det playback?

En mycket vanlig fråga om stora sångföreställningar som Eurovision Song Contest är om artisterna verkligen sjunger live eller om det spelas upp.

Först och främst kan man säga att Eurovision har regler. Alla uppträdanden måste vara live. Uppspelning skulle således direkt strida mot reglerna.

Naturligtvis kan det vara svårt att svara på om det fortfarande händer eller ej. Det finns anledning till att människor är i tvivel. Men vi kan försöka komma med rimliga förslag på varför denna misstanke om uppspelning fortsätter att leva.

Så alla sångare måste sjunga live - och förhoppningsvis gör de det också. Men vad många inte vet är att vissa sångare har bakgrundssångare som man inte ser eller inte märker på scenen. Vissa har helt svartklädda bakgrundssångare mot en svart bakgrund som står för att sjunga med kören, men som inte är avsedda att ses.

Det kan också finnas låtar där det inte finns någon tid att ställa in alla instrument. Då spelas lite av musiken inte live. Och det kan också bidra till att ge intrycket att hela numret inte faktiskt lever.

Vi kan bara säga att vi hoppas naturligtvis att alla deltagare håller sig inom reglerna och sjunger sin egen musik själv. Det är också mycket roligare om du kan höra lite spänning i rösterna och höra hur deltagarna verkligen har övat på att låta så bra som möjligt.

Eurovision Song Contest: Youtube-kanal

Just nu i Tel Aviv är spänningen igång. Testerna har börjat, och här kan du få en exklusiv inblick i vad som händer bakom kulisserna dessa dagar.

Kan di inte få nog av Eurovision, och kan du inte vänta till 14 maj med att känna stämningen? Ta det lugnt. Det finns en mycket speciell YouTube-kanal för Eurovision Song Contest som du kan följa. Här klipps videor, musik, bakom kulisserna och mycket, mycket mer.

Kanalen har 2,6 miljoner följare, så det är ganska populärt. Här är verkligen mycket innehåll, så det borde finnas mer än mycket att titta på innan showen börjar.

Då är vi redo för Eurovision Song Contest

Nu är vi alla redo att vara redo för att se den årliga Eurovisionen. Och lyckligtvis är det inte lång tid kvar!

Vi har gett dig allt du behöver veta innan årets största show. Du har allt att veta om röstalternativ, poängsystem, deltagande länder, Eurovision-appen, Eurovision-legendarer, publikbetyg, de bästa Eurovision-oddsförslagen och mycket, mycket mer.

Vi hoppas att du är redo den 14 maj - kanske till och med med några spännande odds på spel?

Njut av Eurovision Song Contest 2019!