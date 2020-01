Vill du streama AC Milan säsongen 2019-2020? Se spelschema med kommande matcher, odds och vilken kanal och internettjänst som TV-sänder respektive står för live stream. Dessutom komplett trupp innehållande alla spelare i Milans A-lag.

Sedan Zlatan Ibrahimovics ankomst till AC Milan i januari 2020 har den rödsvarta, historiskt starka klubben snabbt seglat upp som en av de mest populära lagen att se för svenska fotbollsfans. Alla vill njuta av att se så mycket som möjligt av Zlatan under hans sista tid i toppfotbollen, och här förser vi er med en komplett guide som innehåller alltifrån spelprogram, lagkamrater och Zlatans statistik i match efter match.

Vill du följa Zlatans statistik och se alla AC Milans matcher direktsänt, då har du kommit helt rätt. Här hittar du allt du behöver veta om TV-sändningar och live streams av Milan, samtidigt som vi även redogör för lagets trupp och detaljerad Zlatanstatistik med antal minuter och mål.

Streama AC Milan live på nätet

Det är väldigt enkelt att streama AC Milan online på nätet. Alla Milans matcher säsongen 2019-2020 visas på Bet365, då laget inte är ute i något Europaspel denna säsong. Du kan nämligen se alla matcher från Serie A och titta på hela Coppa Italia (Italienska Cupen) på Bet365. Det är de enda två tävlingarna Milan deltar i denna säsong.

För att få tillgång till Bet365:s livesändningar behöver du skapa ett konto på sajten, och göra en insättning (lägsta insättningsgräns är 50 kronor). Sedan måste du se till att ha minst 1 krona på kontot så länge du vill kunna ta del av alla fotboll live streams och andra sändningar från sidan. Så länge du har minst 1 krona kan du titta på massor av live streams, och så fort du känner att du fått nog av att kolla på fotboll och annan sport kan du ta ut alla dina pengar igen.

Du kan koppla upp dina Serie A live streams från vilken plattform du vill. Det går att titta på matchen från Bet365 via mobil, surfplatta eller dator.

De grundläggande stegen att följa för dig som vill streama AC Milans matcher på nätet, och se Zlatan spela, är följande:

1. Gå in på Bet365.com

2. Skapa ett konto och sätt in minst 50 kronor (ta ut pengarna när du vill)

3. Få tillgång till alla AC Milans (och andra lags) live streams

Titta på AC Milan på TV

När det gäller TV-sändningar av AC Milan måste vi kolla på vilka kanaler som visar Serie A och Coppa Italia. Gällande Serie A är det TV4/C More som äger rättigheterna att visa matcherna, och det är således på deras kanaler matcherna sänds.

De allra flesta av Milans matcher visas på någon av kanalerna C More Fotboll, C More Live eller Sportkanalen. Zlatans första match i den rödsvarta tröjan – för denna sejour – beslutades dock att visas i TV4 för att så många som möjligt skulle kunna titta. Vi kan dock inte förvänta oss att någon mer Serie A-match kommer att gå på TV4 denna säsong.

Gällande Coppa Italia är det tyvärr så att ingen svensk TV-kanal visar matcher från turneringen. Tävlingen har uppenbarligen inte känts tillräckligt attraktiv för att någon ska ha velat köpa TV-rättigheterna, även om en och annan kanske ångrar sig sedan Zlatan kom tillbaka till italiensk fotboll.

Därför är det svårt att se Coppa Italia-matcherna på TV så länge du endast har svenska kanaler i utbudet. Men likt Serie A går även Coppa Italia att titta på inne på Bet365:s hemsida.

Det går även att koppla dina Milansändningar på Bet365 från dator till TV med hjälp av HDMI-kabel.

TV-kanaler: C More Live, C More Fotboll, Sportkanalen

AC Milan – Spelschema och matcher 2019-2020

Nedan kan ni se komplett spelschema med alla Milans matcher, odds och resultat. Perfekt för er som vill följa ”Il Rossoneri” och inte missa någon match.

Datum & tid Hemmalag + odds X Bortalag + odds Stream TV Slutresultat 25 augusti, 18:00 Udinese - AC Milan bet365 C More Live 2 1-0 4.00 3.40 1.95 31 augusti, 18:00 Milan - Brescia bet365 C More Live 2 1-0 1.44 4.33 7.00 15 september, 20:45 Hellas Verona - AC Milan bet365 C More Fotboll 0-1 4.75 3.50 1.75 21 september, 20:45 AC Milan - Inter bet365 Sportkanalen 0-2 3.60 3.20 2.20 26 september, 21:00 Torino - AC Milan bet365 C More Fotboll 2-1 2.50 3.10 3.00 29 september, 20:45 AC Milan - Fiorentina bet365 C More Fotboll 1-3 2.30 3.20 3.25 5 oktober, 20:45 Genoa - AC Milan bet365 Sportkanalen 1-2 2.90 3.20 2.55 20 oktober, 20:45 AC Milan - Lecce bet365 C More Fotboll 2-2 1.48 4.33 6.50 27 oktober, 18:00 Roma - AC Milan bet365 C More Live 2-1 2.15 3.75 3.10 31 oktober, 21:00 AC Milan - SPAL bet365 C More Fotboll 1-0 1.50 4.20 7.50 3 november, 20:45 AC Milan - Lazio bet365 C More Fotboll 1-2 2.62 3.20 2.75 10 november, 20:45 Juventus - AC Milan bet365 C More Fotboll 1-0 1.40 4.75 8.00 23 november, 18:00 AC Milan - Napoli bet365 C More Fotboll 1-1 2.90 3.40 2.45 1 december, 15:00 Parma - AC Milan bet365 C More Live 5 0-1 3.80 3.30 2.05 8 december, 20:45 Bologna - AC Milan bet365 C More Fotboll 2-3 3.30 3.40 2.20 15 december, 15:00 AC Milan - Sassuolo bet365 C More Live 2 0-0 1.50 4.75 5.75 22 december, 12:30 Atalanta - AC Milan bet365 C More Live 5-0 1.80 3.60 4.33 6 januari, 15:00 AC Milan - Sampdoria bet365 TV4 & C More Fotboll 0-0 1.61 3.80 5.75 11 januari, 15:00 Cagliari - AC Milan bet365 C More Fotboll 0-2 3.10 3.50 2.25 15 januari, 18:00 AC Milan - SPAL bet365 - Coppa Italia 1.40 4.20 9.50 19 januari, 12:30 AC Milan - Udinese bet365 C More Live 1.53 4.00 6.00 24 januari, 20:45 Brescia - AC Milan bet365 C More Fotboll 4.33 3.60 1.80 2 februari, 15:00 AC Milan - Hellas Verona bet365 C More Fotboll 9 februari, 20:45 Inter - AC Milan bet365 Uppdateras 16 februari, 18:00* AC Milan - Torino bet365 Uppdateras 23 februari, 18:00* Fiorentina - AC Milan bet365 Uppdateras 1 mars, 18:00* AC Milan - Genoa bet365 Uppdateras 8 mars, 18:00* Lecce - AC Milan bet365 Uppdateras 15 mars, 18:00* AC Milan - Roma bet365 Uppdateras 22 mars, 18:00* SPAL - AC Milan bet365 Uppdateras 5 april, 18:00* Lazio - AC Milan bet365 Uppdateras 11 april, 20:45* AC Milan - Juventus bet365 Uppdateras 19 april, 20:45* Napoli - AC Milan bet365 Uppdateras 22 april, 18:00* AC Milan - Parma bet365 Uppdateras 26 april, 18:00* AC Milan - Bologna bet365 Uppdateras 3 maj, 18:00* Sassuolo - AC Milan bet365 Uppdateras 10 maj, 18:00* AC Milan - Atalanta bet365 Uppdateras 17 maj, 18:00* Sampdoria - AC Milan bet365 Uppdateras 24 maj, 18:00* AC Milan - Cagliari bet365 Uppdateras

*Datum och klockslag är preliminära.

Odds och betting på AC Milan & Serie A

Som ni kanske sett på vårt spelprogram har vi tagit med tillhörande odds på varenda match, samt en länk så att du enkelt kan ta dig till Bet365 och spela på matchen om du vill göra det.

När det kommer till utbud av spel och odds på Serie A finns det mycket att välja mellan. Utöver att spela på de enskilda matcherna kan du till exempel betta på vinnare av titeln, där Juventus givetvis är storfavoriter. Det går även att spela på vilka som blir vinnare "utan Juventus", och då är det naturligtvis andraplacerade Inter som står i lägst odds för tillfället.

Det går också att spela på om ett slag slutar topp 4, men dessvärre finns det inga odds att spela på gällande att sluta topp 6.

Du kan också spela på hur många troféer Juventus vinner, vilka lag som åker ur och vem som vinner skytteligan.

För att spela på betting på AC Milan och Serie A kan ni följa dessa steg:

1. Gå in på Bet365.com

2. Skapa ett konto och sätt in pengar

3. Gå till kategorin "Serie A" och spela på önskat odds.

Zlatans statistik i Milan – matcher och mål

Som bekant spelade Zlatan Ibrahimovic i Milan från 2010 till 2012, innan han såldes. Sedan kom han tillbaka i januari 2020. Nedan kan ni se Zlatans statistik i Milan, detaljerat för varje säsong och tävling:

Tävling 2010-11 2011-12 2019-20* Serie A (matcher) 29 32 2 Serie A (mål) 14 28 1 Coppa Italia (matcher) 4 3 Coppa Italia (mål) 3 1 Supercoppa Italia (matcher) - 1 - Supercoppa Italia (mål) - 1 - Champions League (matcher) 8 8 - Champions League (mål) 4 5 - Totalt (matcher) 41 44 2 Totalt (mål) 21 35 1

*Senast uppdaterad: 15 januari.

När Zlatan skrev på för Milan sent i augusti 2010 lovade han fansen att klubben åter skulle bli att räkna med, och han höll sitt löfte. De rödsvarta tog första ligatiteln sedan 2004, och Zlatan var trots idel klasspelare omkring sig den allra viktigaste spelaren.

Förutom att han kom med en enorm kvalitet tog han med sig sin vinnarmentalitet och hunger, och lyckades på så sätt väcka resterande stjärnor att prestera på sin högsta nivå. Milan hade då en ganska ålderstigen trupp, fylld av stora namn där de flesta hade sina bästa dagar bakom sig. Spelarna ansågs en aning mätta och trötta, men med Zlatan i laget vågar ingen lata sig.

Säsongen därpå, 2011-12, gjorde Milan en ny, stark säsong. Zlatan var ännu bättre än året tidigare, men det räckte trots allt inte till ligatiteln. En stor anledning till detta var att Milan bokstavligen gav bort Andrea Pirlo till konkurrenten Juventus.

Pirlo hade inte varit ordinarie under säsongen som gick, och Allegri tyckte inte att han passade in eller att han behövde honom i sitt spelsystem. Pirlos kontrakt gick ut sommaren 2011 och Milan ville – trots Pirlos kvaliteter – med tanke på Allegris syn på saken inte gå undan från sin policy att endast erbjuda spelare fyllda 30 år förlängning med ett år i taget. Pirlo ansåg att det var respektlöst att en spelare av hans kaliber inte fick ett längre kontrakt än så, och valde att istället gå till Juventus.

Vi ska komma ihåg att Juventus sommaren 2011 var ett annat Juventus än det vi ser idag. Klubben återhämtade sig fortfarande från Calciopoli-skandalen, och slutade år 2011 så lågt som på en sjunde placering. Men med Conte vid rodret och med Pirlo på mitfältet hade "Den gamla damen" ingredienserna som krävdes för att återta tronen i italiensk fotboll, och sedan dess har man varit orubbliga.

Sommaren 2012 var startpunkten för AC Milans djupa kräftgång. Man sålde både Zlatan Ibrahimovic och Thiago Silva till PSG, samtidigt som man lät de gamla legendarerna Gennaro Gattuso, Alesandro Nesta, Clarence Seedorf, Filippo Inzaghi, Gianluca Zambrotta och Massimo Oddo lämna på en och samma gång.

Därefter har Milan stadigt etablerat sig i skiktet något bakom toppen. Ligaplaceringarna har i tur och ordning blivit 3, 8, 10, 7, 6, 6, 5 och när Zlatan anlände i januari 2020 låg man på plats 12. Målet är att Milan med den store svenskens hjälp ska kunna klättra till plats 6 och säkra Europaspel till kommande säsong.

Zlatan – match för match

Match Minuter Mål Assist Skott Precisa passningar Passningsprocent Resultat Sampdoria, 6 jan 35 0 0 1 7 64 % 0-0 Cagliari, 11 jan 90 1 0 4 26 72 % 2-0 SPAL, 15 jan (cupen) Udinese, 19 jan Brescia, 24 jan Hellas Verona, 2 feb Inter, 9 feb Torino, 16 feb Fiorentina, 23 feb Genoa, 1 mars Lecce, 8 mars Roma, 15 mars SPAL, 22 mars Lazio, 5 april Juventus, 11 april Napoli, 19 april Parma, 22 april Bologna, 26 april Sassuolo, 3 maj Atalanta, 10 maj Sampdoria, 17 maj Cagliari, 24 maj

Med hjälp av ovanstående tabell kan ni enkelt hänga med och följa Zlatans statisik och utveckling, match för match i den rödsvarta tröjan.

Ta en titt på hur många minuter, mål, assist, skott och precisa passningar Zlatan gjort i var och en av matcherna han deltagit i.

AC Milans trupp 2019-20

Stjärnglansen är inte direkt lika tät i Milan idag som den var för några år sedan, men i detta unga lag finns ändå en del spännande namn.

Vi har en av världens mest eftertraktade målvakter i Gianluigi Donnarumma, den unge lagkaptenen Alessio Romagnoli, brasilianske bollgeniet Lucas Paquetà och polske målsprutaren – i alla fall förra säsongen – Krzysztof Piątek.

Nedan kan ni se AC Milans kompletta trupp denna säsong, med alla spelare som fått minuter på planen.

Nr Spelare Nationalitet Postion/roll Född år Kom till Milan år 1 Asmir Begovic Bosnien Målvakt 1987 2020 90 Antonio Donnarumma Italien Målvakt 1990 2017 99 Gianluigi Donnarumma Italien Målvakt 1999 2013 2 Davide Calabria Italien Försvarare 1996 2006 12 Andrea Conti Italien Försvarare 1994 2017 13 Alessio Romagnoli Italien Försvarare 1995 2015 19 Theo Hernández Frankrike Försvarare 1997 2019 22 Mateo Musacchio Argentina Försvarare 1990 2017 24 Simon Kjaer Danmark Försvarare 1989 2020 43 Léo Duarte Brasilien Försvarare 1996 2019 68 Ricardo Rodríguez Schweiz Försvarare 1992 2017 4 Ismaël Bennacer Algeriet Mittfältare 1997 2019 5 Giacomo Bonaventura Italien Mittfältare 1989 2014 7 Samu Castillejo Spanien Mittfältare 1995 2018 8 Suso Spanien Mittfältare 1993 2015 10 Hakan Çalhanoğlu Turkiet Mittfältare 1994 2017 18 Ante Rebić Kroatien Mittfältare 1993 2019 20 Lucas Biglia Argentina Mittfältare 1986 2017 33 Rade Krunić Bosnien Mittfältare 1993 2019 39 Lucas Paquetà Brasilien Mittfältare 1997 2019 79 Franck Kessié Elfenbenskusten Mittfältare 1996 2017 9 Krzysztof Piątek Polen Anfallare 1995 2019 17 Rafael Leão Portugal Anfallare 1999 2019 21 Zlatan Ibrahimovic Sverige Anfallare 1981 2020

Ovan kan ni se en video med lite höjdpunkter från Lucas Paquetà.