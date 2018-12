Länge har engelsk fotboll varit kända för sina ”hooligan firms”, våldsamma fotbollssupportrar som kanske är mer intresserade av att slåss än av att följa sina klubbar.

Arbetet med att motverka detta fotbollsvåld har gått framåt under de senaste årtiondena, men fortfarande finns problem kvar. Se vår infografik över de klubbar i Premier League som har mest våldsamma och stökiga fans!

Statistiken baserar sig på säsongen 2017-18.

Vill du använda denna infografik på din hemsida? Kopiera HTML-koden nedan och sätt in på din sida. Gjort av Sportal.se

Vi publicerade en infografik över de mest våldsamma supportrarna i Premier League höstsäsongen 2017-18, och då precis som nu toppade West Ham rankingen över fotbollsrelaterade arresteringar. Sett över hela säsongen 2017-18 hade West Ham 45 arresteringar av supportrar i samband med matcher, alltså mer än 1 arrestering i snitt per match.

Tvåa på den mindre smickrande listan är Manchester United, som fick 40 arresteringar under föregående säsong.

När det kommer till alkoholrelaterade arresteringar är det istället Sunderland som toppar listan, på 10 stycken. Återigen ligger Manchester United tvåa på listan, om än delad sådan.

Vi ser även att arresteringar per åskådare är vanligare desto längre ned i seriesystemen vi kommer. League Two har mer än fyra gånger så många arresteringar per deltagare än Premier League. Då ska vi dock komma ihåg att publiksiffrorna är betydligt högre i Premier League, så totalt sker det fler arresteringar i PL än i League One och League Two.

Historia och utveckling

Vi kan se att antalet människor som portas från Premier League minskar betydligt för varje år. År 2011/12 portades nästan 1 000 personer, medan motsvarande siffra säsongen 2017/18 låg på 492 personer. De värsta busarna är väl redan portade, och de unga grabbarna som växer upp till fotbollsfans idag är ofta inte lika våldsamma som den tidigare generationen. Dagens ungdomar är mer av en datorgeneration. Dessutom är det så att för varje år som går tar utbildning, samhället och dess normer mer tydlig ställning emot våld.

Arbetet med att skapa en mer hälsosam tillvaro på läktarna i England fortsätter, och allt tyder på att resultaten kommer att fortsätta att komma även de.

Vi kan dock konstatera att vi alltid lär se firmor inom fotbollen. Människor som känner ett stort behov av att slåss och vill få ut det kommer förmodligen alltid att finnas, och allt vi kan göra är att arbeta emot detta och minska problemen kraftigt.