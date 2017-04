FIFA VM 2017 - Turnering i TV-spel

Svenske Ivan Lapanje från Borås har hunnit med att vinna både SM och VM i FIFA. Hans bästa tips är att inte spela för aggressivt med backlinjen. Det är mycket bättre att låta mittfältarna ge understöd. Och skulle du känna att du är tillräckligt bra kan du utmana proffsen via specialla FIFA-sajter.

Finalerna kommer också streamas live. Vilka som kommer erbjuda tjänsten är fortfarande oklart men det är mycket möjligt att den sänds via Twitch. Så vill du lära dig av de bästa bör du gå in och se hur de spelar.

För att följa spelarnas matcher online och deras träning kan man hitta många som streamar via Twitch. Det är en kostnadsfri streamingtjänst som erbjuder mängder av olika spel och streamers.

Mohamad Al-Bacha från Danmark vann förra årets upplaga av FIWC 16. Han är just nu profesionell FIFA-spelare och lever på sitt spelande. Han är givetvis en av kandidaterna att vinna årets turnering.

Under prisutdelningen får även spelarna chans att ta kort med sina sportidoler. Bara det är nästan lika mycket värt som titeln.

Det är inte bara FIFA-spelare och publik som lockas till London under FIWC 17. Några av världens bästa fotbollspelare gästar även och de som deltar i finalen får träffa sina idoler som dom spelar med på spelet. Det är ett otroligt stort event och stämningen är fantastiskt. Detta är något som verkligen exploderat de senaste tre åren. Nu är det såpass stort att stora sportarenor fylls med publik.

Totalt finns det tre kvalificerings regioner. Europa, Nord-, Central- och Sydamerika och resten av världen. Det finns två olika divisioner, Xbox one och Playstation 4. För att kvalificera sig måste man spela FIFA Ultimate Team. Där formar man sin egen trupp med vilka spelare man vill som finns tillgängliga på marknaden. Sedan spelar man mot andra spelar online och förhoppningsvis rankar upp. Spelarna måste klättra i de högsta divisionerna för att kunna kvalificera sig till live kvalifikationsturneringen. Det är då nästa steg.

