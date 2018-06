Att det mesta var bättre förr, det konstaterar vi ofta. Inom fotbollen glorifieras ofta den hårda, tuffa stilen som förr kännetecknade Premier League. Att en vårdslös, ful och rentav farlig tackling – vilket givetvis är ett stort regelövertramp – ofta uppskattas och hyllas säger det mesta. Hårdingar som Roy Keane och Duncan Ferguson kommer för alltid att vara legendarer i sina respektive klubblag.



Slår du en snabb googling på ”Terry Butcher” så är det första du får upp en blodig bild på engelsmannen efter VM-kvalmatchen mot Sverige 1989. Butcher fick ett djupt sår i huvudet i inledningen av matchen, lindades in i bandage och fortsatte spela. Uppenbarligen kunde blodet tränga sig igenom bandaget, och vid matchens slut var Butchers tröja bokstavligen mer röd än vit.



Än idag används bilden på Butcher för att hylla honom och för att visa upp en bild av en fotbollsspelare som gav allt och som offrade sig för sitt lag. Blir tröjan blodig Idag måste man byta om för att få slutföra matchen.



Men även om fotbollen generellt blivit snällare – vilket väl trots allt bör ses som något positivt – har vi kvar en del riktiga tuffingar. Vi har gått på djupet och analyserat vilka som är Premier Leagues mest aggressiva spelare, och även vilka lag som drar på sig mest gula och röda kort.

De mest aggressiva spelarna i Premier League

Wilfred N’Didi är bara 21 år gammal men är en av de allra fulaste och mest aggressiva spelarna i Premier League. Det är sällan vi ser N’Didi hålla igen i närkamperna, och tacklingarna är hellre en bit över gränsen än under den.



Kvaliteten finns dock där även den. N’Didi växte upp bland barackerna i Lagos, och hittade sin väg till Europa genom en provspelsturnering som den belgiska klubben Genk anordnade. Endast en av de totalt 500 deltagande spelarna värvades, vilket var N’Didi. Då var N’Didi mittback, men Genk skolade senare om honom till centralmittfältare.



Sommaren 2016 behövde Leicester City en ersättare till N’Golo Kanté, och valet föll på N’Didi. Nigerianen har tagit Premier League med storm, och är nu uttagen i Nigerias VM-trupp. Var så säkra på att denne spelare inte släpper någon över bron.



En annan av de mest aggressiva spelarna i Premier League är Granit Xhaka. Xhaka har rötter från Albanien men är född och uppvuxen i Schweiz. Redan som 20-åring hade han imponerat så pass mycket för klubblaget Basel att Borussia Mönchengladbach köpte loss honom.



I Mönchengladbach växte Xhaka ut till en av Bundesligas tuffaste och mest våldsamma spelare. I sin debut i Champions League drog han på sig rött kort redan i första halvleken, vilket var hans femte röda kort för klubben. Efter matchen donerade han 20 000 euro till välgörenhet som en ursäkt.

"Skägget och tatueringarna hjälper min image"

Sommaren 2016 värvade Arsenal mittfältaren, och de visste vad de fick. En stark mittfältsdynamo – men även många röda kort. Bara ett par månader in på sin sejour hos Arsenal drog Xhaka på sig sitt första röda kort för klubben, vilket också var hans åttonde (!) utvisning på två år.



Nicolás Otamendi är ytterligare en av Premier Leagues allra tuffaste spelare, och i klubblaget Manchester City är Otamendi tuffingen som vägar upp för resten av lirarna. Otamendi är spelaren som sätter in de tuffa tacklingarna, och som skriker både på med- och motspelare.



”Utan ”Nico” hade vi inte kunnat uppnå det vi gjort”, har Manchester Citys tränare Pep Guardiola sagt om lagets nyss avslutade succésäsong. Otamendi är knappast den typiske Guardiola-spelaren, men han är definitivt en av Guardiolas mest betydelsefulla spelare.



Otamendi själv har sagt att ”Skägget och tatueringarna hjälper min image”. Vid sidan av fotboll är boxning ett av Otamendis största intressen.



Marko Arnautovic är näste man på vår lista. Österrikaren håller kvalitet som en medelmåttig spelare, men har attityd som Zlatan Ibrahimovic.



Arnautovic vandrar omkring på planen som om han äger den, och står för bristande hemåtjobb och irriterade gester mot medspelarna. Visst står West Ham-spelaren ibland för kvalitativa mål, men för sällan för att på något sätt kunna rättfärdiga sitt beteende på planen.



Jonjo Shelvey platsar också på denna lista. Newcastles mittfältare är en annan typ av spelfördelare, då han kombinerar finliret och de väl avvägda passningarna med tuffa och fula tacklingar. Var tillsammans med N’Didi ensam i Premier League om att dra på sig två röda kort denna säsong.



Shelvey missade en plats i Englands VM-trupp, och kanske tar han ut sin frustration på planen under kommande säsong.

Startelva över Premier Leagues tuffingar

I vår infografik har vi även tagit ut en startelva bestående av de tuffaste spelarna i Premier League. Där bildar Arnautovic anfallspar med Brightons Glenn Murray. På mittfältet finner vi redan nämnda Jonjo Shelvey, Wilfred N’Didi, Granit Xhaka respektive Dele Alli.



Backlinjen består utöver Otamendi av Stokes båda försvarare Erik Pieters och Ryan Shawcross samt West Hams Pablo Zabaleta. Ryan Shawcross har bara dragit på sig 2 gula kort denna säsong, men där har han kommit riktigt lindrigt undan.



Målvakten i vårt lag är Leicester Citys dansk Kasper Schmeichel.



Slutligen har vi gjort en lista där vi rangordnat alla lag i Premier League utefter gula och röda kort. På vår lista ger ett gult kort 4 poäng, medan ett rött kort ger 10 eller 12 poäng beroende på situation.



West Ham toppar listan med 73 gula och 2 röda kort. Alldeles bakom sig har man West Bromwich med 1 rött kort färre. Den första riktiga toppklubben på listan är Manchester United, som är det lag som dragit på sig 7:e mest kort i Premier League.



Det klart snällaste laget är Liverpool, som endast dragit på sig 44 gula och 1 rött kort på 38 omgångar. Näst snällast är Chelsea.