Stan Kroenke, Arsenals ägare, är väldigt nära vän med Wenger. Kroenke är ledsen över att Wenger nu lämnar klubben. – Detta är en av de svåraste dagarna vi någonsin haft under alla våra år inom idrott. En av huvudorsakerna till att vi blev involverade i Arsenal var tack vare det Arsène förde med sig till klubben både på och utanför planen. Hans livslängd och konsistens över en så långvarig period på högsta nivå kommer aldrig att matchas. Se vår infografik över Arsène Wengers tid i Arsenal nedan!

Det har länge varit snack om Arsène Wengers framtid i Arsenal, sedan klubbens resultat gått utför under de senaste säsongerna. Wenger har haft kontrakt till sommaren 2019, men nu är det bekräftat att han lämnar Arsenal redan denna sommar. – Efter ett noggrant övervägande och därefter diskussioner med klubben anser jag att det är rätt tid för mig att kliva av efter säsongen, säger Wenger. Wenger har tränat Arsenal sedan 1996, och är i och med det den nuvarande Premier League-tränare som suttit längst på sitt uppdrag. Han har bland annat tagit Arsenal till 3 Premier League -titlar och 7 FA Cup-titlar. Fram till misslyckandet ifjol hade han tagit Arsenal till Champions League-spel under 19 raka år. – Jag är tacksam över att ha fått förmånen att leda denna klubb i så många minnesvärda år. Jag har lett klubben med fullt engagemang och hängivenhet. Jag vill tacka ledarstaben, spelarna, direktörerna och fansen som gör den här klubben så speciell, säger Wenger. – Jag uppmanar våra fans att stå bakom laget för att avsluta denna säsong på topp. – Till alla Arsenalälskare: ta hand och värna om klubbens värderingar. Ni har min kärlek och mitt stöd för evigt.

