Wengers kontrakt går ut sommaren 2019, men ryktena om att han försvinner redan denna sommar är många. Wenger själv har sagt att han inte väger in åsikter från fansen när han beslutar huruvida han fortsätter i klubben eller inte, men supportrarna hoppas på att åtminstone lyckas påverka klubbägaren Stan Kroenke.

Ett flygplan hade anordnats att flyga över Bet365 Stadium under matchen mellan Stoke och Arsenal, med parollen ”Wenger – Out means out!!”. Wenger såg planet, men sade sig inte bry sig om budskapet.

Arsène Wenger har också gjort sig känd för sin oerhörda framgång i att kvalificera Arsenal till Champions League. Wenger hade lyckats med att ta Arsenal till världens finaste klubblagsturnering under samtliga av sina säsonger i klubben, fram till 2016/17 då det blev en 5:e-plats och missat Champions League-spel. Denna säsong har det inte gått bättre, och i takt med de försämrade resultaten har också rösterna kring en Wenger-avgång höjts.

Arsène Wenger tog över Arsenal år 1996, och har under sina dryga 20 år i klubben uppnått stora framgångar. Det har bland annat blivit 7 FA Cup-titlar och 3 Premier League-titlar. Höjdpunkten var säsongen 2003/04, då ”The Invincibles”, bestående av spelare som Sol Campbell, Patrick Vieira, Freddie Ljungberg, Dennis Bergkamp och Thierry Henry, gick igenom hela ligaspelet utan att förlora en enda match.

*VIKTIGT MEDDELANDE - Sportal.se, i samarbete med bet365, erbjuder över 40 000evenemang via livestream varje år. Notera att de immateriella rättigheterna att sända sådanaevenemang via livestream vanligtvis ägs på landsnivå och därför, beroende på var du befinnerdig, kan det finnas vissa evenemang som du inte kan se på grund av sådana restriktioner.Innan du blir medlem hos bet365 och finansierar ditt konto för att se ett särskilt evenemangvia livestream, rekommenderas du att först kontrollera med bet365, med tanke på var dittland är beläget, att du är berättigad att se evenemanget i fråga. Kontaktuppgifter tillbet365 hittar du genom att klicka her, och sedan klicka på Tjänster i det övre högra hörnet av webbplatsen, för att därefter välja Kontakta oss. | Villkor gäller