Match: Tyskland - Brasilien

Datum & tid: Tisdag den 27 mars, kl. 20:45

Arena: Olympiastadion, Berlin

Live stream: Unibet

Revansch att utkräva för Brasilien

Senast Tyskland ställdes mot Brasilien slutade det i stor utskåpning. Brasilien hade sitt hemma-VM 2014, spelade semifinal, och det brasilianska folket tänkte redan på VM-guldet. Sett till matchen verkade det som att även spelarna var någon annanstans i huvudet, för när domaren blåste av vann Tyskland med de ofattbara segersiffrorna 7-1.



Nu möts stornationerna för första gången sedan dess, och det är faktiskt Jonas Eriksson och hans domarteam som ska döma matchen. Här har ni de troliga startelvorna.

Trolig laguppställning, Tyskland

Trapp

Kimmich – Boateng – Süle – Plattenhardt

Kroos – Gündogan

Draxler – Goretzka – Sané

Wagner

Trolig laguppställning, Brasilien

Alisson

D. Alves – T. Silva – Miranda – Marcelo

Fernandinho – Casemiro – Paulinho

Willian – Jesús – Coutinho

Speltips

Det rör sig visserligen om en vänskapsmatch, men vi tror inte att brassarna glömt matchen i VM för fyra år sedan. Marcelo, Paulinho och Willian var alla på planen i den hemska matchen, och Daniel Alves och Thiago Silva följde den från sidlinjen. Revansch finns att utkräva, och vi väntar oss att få se ett Brasilien taggat till tusen.



Men bara för att Brasilien kommer att vilja vinna, betyder det inte att de kommer att lyckas. Enligt oddsen är det ungefär 50-50, och vi håller med om att matchen känns mycket svårtippad. Däremot tror vi på mycket mål när dessa två oerhört kvalitativa offensiva lag ställs emot varandra, och på lagens tre senaste möten har det gjorts i snitt 6 mål (7-1 till Tyskland, 3-2 till Tyskland, 3-2 till Brasilien).



Vi spelar över 2,5 mål till oddset 1.91, på Unibet.