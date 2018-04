Streama Tottenham - Manchester City

Det är mycket lätt att streama Tottenham - Manchester City. Allt du behöver är ett konto på Viaplay, som är den tjänsten som i Sverige erbjuder dig att streama Premier League. När du skapat ett konto väljer du det paket du önskar. Det är dessvärre inte gratis att titta, men det är väl värt slanten. För 399 kr/månaden kan du se alla matcher från Premier League, La Liga, Serie A och mycket mer. Det är dessutom möjligt att dela konto med en vän, för att på så sätt endast behöva betala halva kostnaden (två strömmar kan visas samtidigt).

Match: Tottenham Hotspur - Manchester City, Premier League

Datum & tid: Lördag den 14 april, 20:45

Arena: Wembley, London

Stream: Viaplay

City kan säkra ligatiteln i helgen

Förra helgen kunde Manchester City säkra Premier League-titeln, då de mötte Manchester United. Vinst och trofén hade varit ljusblå.



Trots ledning med 2-0 i halvtid blev det förlust, 2-3. Ligafirandet sköts alltså upp minst en vecka. Vinner Manchester City mot Tottenham, samtidigt som Manchester United förlorar mot West Brom under söndagen, är Citys ligaseger klar även i teorin.



Manchester Citys förlust mot United föregicks av en 0-3-förlust i Champions League-kvartsfinalen borta mot Liverpool, och i tisdags kom en 1-2-förlust i returen på hemmaplan. Tre raka nederlag för City alltså, och klubben går igenom sin värsta svacka på länge.



Tottenham ligger 4:a i Premier League och har god marginal ned till 5:an Chelsea. Upp till trean Liverpool och tvåan Manchester United är det dock bara målskillnad respektive 4 poäng som skiljer. En vinst här kan ge laget en skön skjuts i kamp om pallplatserna.

Trolig laguppställning, Tottenham

Lloris

Aurier – Sánchez – Vertonghen – Davies

Dier – Dembélé

Eriksen – Alli – Heung-Min

Kane



Skador: Harry Winks, Kyle Walker-Peters, Kieran Trippier, Danny Rose

Avstängningar:

Trolig laguppställning, Manchester City

Ederson

Walker – Kompany – Otamendi – Delph

De Bruyne – Gündogan – D. Silva

B. Silva – Agüero – Sané



Skador: Benjamin Mendy, John Stones

Avstängningar: Fernandinho

Speltips

Pep Guardiolas lag har genom åren visat ett tydligt mönster på att vara sämre under våren än under hösten, och sett till hur det gått de senaste matcherna – även om det ska sägas att laget också haft oflyt med domslut – verkar trenden hålla i sig.



Manchester City har förlorat tre raka matcher, och samtliga av dessa var matcher av allra största vikt. Bortaplan mot Tottenham kan bli en svår match för laget, och en dålig känsla efter den senaste tidens resultat riskerar att finnas i truppen.



Tottenham har hela 6 raka segrar i Premier League, och leds av en målfarlig Harry Kane med vittring på skytteligasegern. Vi tror att Tottenham är laget med störst chans att vinna matchen, men kan ändå inte låta bli att oroas en aning av det starka motståndet.



Vi spelar ”Tottenham – insatsen tillbaka vid oavgjort” till 1.98 gånger pengarna på Unibet. Vinner Tottenham går spelet in, slutar matchen oavgjort får du pengarna tillbaka, vinner City så förlorar du spelet.