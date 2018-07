Vi tror på Sverige idag, och spelar att vi vinner matchen under ordinarie tid till oddset 10.00.

Speltips

Schweiz är ett starkare landslag än de flesta kanske tror, och nationen ligger på sjätte plats på FIFA:s världsranking. Laget har blott 1 förlust på de senaste 25 landskamperna.

Trots lagets fantastiska form och höga kvalitet, är det ändå inget Brasilien som står på andra sidan planen. Laget är dessutom rejält försvagat av avstängningar på två av de viktigaste spelarna – mittbacken Fabian Schär samt rutinerade högerbacken tillika lagkaptenen Stephan Lichtsteiner. Ersätter gör Johan Djourou respektive Michal Lang, två spelare med betydligt sämre defensiva egenskaper än de två ordinarie spelarna. Dags för Forsberg att skina mot en försvarssvag högerback?

Tips Spelbolag Odds Spela nu Sverige vinner Unibet 10.00 (Oddsboost) Spela nu

Tyvärr missar även Sebastian Larsson matchen, då han likt de två schweiziska spelarna dragit på sig två gula kort.



Sverige har eliminerat stornation på stornation under de senaste åren, och vi tror inte att Schweiz är det lag som sätter stopp på Sverige. Vi spelar den raka 1:an: Sverige att vinna matchen.



På Unibet erbjuds nya kunder ett mycket bra erbjudande, där du får 10 gånger pengarna när du spelar på Sverige (maxinsats 50 kr)! Du kan ta del av erbjudandet fram till avspark klockan 16:00, och alltså inte som liveodds. Helt utan omsättningskrav. Förlorar du spelet får du 50 kronor tillbaka i ett gratisspel.

Tips: Sverige vinner matchen

Odds: 10.00, Unibet



Olsen Trolig laguppställning, Sverige

Lustig – Lindelöf – Granqvist – Augustinsson

Claesson – Svensson – Ekdal – Forsberg

Berg – Toivonen



Skador: -

Avstängningar: Sebastian Larsson

Trolig laguppställning, Schweiz

Sommer

Lang – Djourou – Akanji – Rodríguez

Behrami – Xhaka

Shaqiri – Dzemaili – Embolo

Gavranovic



Skador: Steven Zuber (tveksam)

Avstängningar: Stephan Lichtsteiner, Fabian Schär

Största matchen på 12 år

För första gången sedan 2006 har Sverige lyckats avancera från gruppspelet i ett stort mästerskap. Sist det hände mötte vi Tyskland i åttondelsfinal, i landets hemma-VM år 2006.



Som de flesta av er säkert minns låg vi tidigt under med 0-2. Redan i första halvlek fick sedan Teddy Lucic rött kort, och när Sverige erbjöds en chans att komma in i matchen missade Henrik Larsson från elva meter.



I efterhand har uppgifter om att splittringar i gruppen störde laget under 2006, någonting som verkligen inte verkar vara ett problem i dagens trupp.



– Om man skulle googla ”lag”, då skulle det komma upp en bild på oss tror jag, säger John Guidetti.



– Jag har aldrig varit med i ett klubblag eller ett landslag där det finns en sån här sammanhållning, det är helt fantastiskt, har Jimmy Durmaz sagt.



– Vi har väldigt kul. Det är som ett stort gäng kompisar som ändå känns att vi vet när det är dags att slå på, säger Sebastian Larsson som missar dagens match på grund av avstängning.

Janne Andersson har gjort succé

Landslaget har tappat sin klart bäste spelare i Zlatan Ibrahimovic, men ändå gjort bättre resultat. En mycket stor del av framgången kan vi nog tillskriva nye förbundskaptenen Janne Andersson, som även tidigare gjort resultat med små medel när han vann SM-guld med IFK Norrköping.



I eftermiddag tar Sverige sig alltså an Schweiz, i den näst sista av åttondelsfinalerna. Vinner vi är vi ett av åtta länder som fortfarande är kvar i VM.