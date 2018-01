Årets första fredag är här och årets första helg tar sin start. Man kan väl knappast starta året bättre än med ett JVM-guld i ishockey eller? För utan att vara allt för enögd, färgad och patriotisk så vill jag påstå att Sveries chanser till ett efterlängtat guld är väldigt goda. Gårdagens insats mot Donald Trump-land gav rysningar som sitter kvar än idag.

Amerikanerna är bra på mycket, och ännu bättre i sin egen lilla värld. Men när den bittra verligheten kommer ikapp dem så kvarstår faktum att "lilla" Sverige är bättre än "mäktiga" USA på ishockey. Termen special teams var direkt avgörande igår då Sverige gjorde två mål i powerplay och två(!) i boxplay. Under några minuter gick Sverige från 1-0 till 4-0 och de regerande mästarna var i chock. Det gick verkligen att ta på tystnaden i Buffalo.

Som man säger, hoppet är de sista som överger amerikanen. Men även alla patrioter som var på plats i Buffalo igår visste att det hela var över. Sverige med sin bredd, sitt välkomponerade lag och med sin enormt talangfulla backuppsättning var helt enkelt alldeles för bra och segern var på alla sätt rättvis. Men som kapten Lias Andersson sa igår efter matchen: detta är jättekul men vi har ett vunnit ett piss mer än USA. För vi har en match kvar och guld är allt som räknas.

Kloka ord från en klok spelare och det är just den mentaliteten, den typiskt amerikanska inställningen som vi behöver. Vi ska inte vara nöjda på svenskt lagom vis utan det finns inget annat än ett guld! Efter gårdagens 7-2 demolering av Tjeckien står de klart att Kanada - the mother of hockey kommer stå för motståndet i årets final. Förutsättningarna kommer vara desamma som mot USA igår.

Vi går in som underdog och det är just då vi är som bäst. Ett fortsatt bra målvaktsspel och ett diciplinerat försvarsspel kommer ligga grund till en potentiell seger. Chanser till att göra mål kommer att dyka upp och så länge vi inte släpper till onödiga utvisningar och liknande så är chanserna goda. Kanada är alltid Kanada och det finns inte ett år dem inte är bra. Årets upplaga är inget undantag där det finns både bredd och kvalite. Matchen i matchen kommer spelas mellan Sveriges backuppsättning och Kanadas forwards.

Vårt betting tips på finalen

Sverige har varit i JVM- final vid 12 tillfällen, där man gått förlorande ur striden hela 10 gånger och bara vunnit vid två tillfällen. Den senaste kom 2012 efter de dramatiska avgörandet mot ryssarna. Det klassiska övertidsavgörandet och firandet sitter fortfrande kvar på näthinnan. Innan dess får man gå tillbaka ända till 1981 för att hitta ett svenskt guld. Det är med andra ord dags för ett nytt mästerskapsguld. Oddssättarna kommer inte ge oss det, så då får vi fixa det på egen hand!

Handicapspelet Sverige +1,5 till oddset 1,75 känns kanske inte jättespännande men med svenska ögon och ett gult hjärta så kommer de spelas.

NU GRÄVER VI GULD I USA!!

Speltips: Sverige, handicap +1,5

Odds: 1.75

Bettingsida: bet365

JVM-final: Sverige - Kanada

Matchstart: 02.00(svensk tid)

Plats: Buffalo(USA)