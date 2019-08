Trolig laguppställning West Ham:

Roberto

Fredericks Diop Balbuena Cresswell

Wilshere Rice Lanzini

Fornalis Haller Anderson

Trolig laguppställning Manchester City:

Ederson

Walker Laporte Stones Zinchenko

Silva Rodri De Bruyne

Silva Aguero Sterling

Tuff bortamatch för de regerande mästarna

De regerande mästarna Manchester City åker till London för en tuff bortamatch mot West Ham i premiären. I bagaget har man med sig tre vinster och en förlust på försäsongen där förlusten kom mot Wolverhampton efter straffar.

Då man spenderat rejält med pengar de två senaste åren har man varken behov eller möjlighet(FFP) att sätta på sig spenderarbyxorna igen. Den enda värvningen man gjort sett till A-laget är Rodri som man plockat in från Atletico Madrid. I överigt är truppen sig lik från förra året. Pep förfogar över Europas bredaste trupp(tillsammans med Juventus) så fler värvningar är verkligen inget som behövs.

Som vanligt har man roterat en del på försäsongen men till ligastarten känns det ändå som att själva startelvan känns relativt given. West Ham å sin sida har fått in ett par spelare där playmakern Fornals plockats in från Villareal.

West Ham har på senare år satsat ordentligt i minst med den nya arenan och en rejält förstorad plånbok när det gäller värvningar. Man har på ett par år byggt en namnkunnig elva med ett par riktiga klasspelare däribland Lanzini, Anderson och Rice.

Detta kommer absolut inte bli en mumsbit för de regerande mästarna då West Ham är tunga att möta, särskilt på hemmaplan. Sen är en premiär alltid en premiär så allt kan verkligen hända. Givetvis är Manchester City favoriter men dem kommer få slita för segern.

Speltips & Odds: West Ham - Manchester City

Allt som oftast när Manchester City spelar så dominerar dem bollinnehavet och kommer alltid till farliga målchanser. Matchbilden här kommer nog inte se annorlunda ut och

West Ham kommer med all säkerhet pressas långt ner på sin egen planhalva. Detta kommer leda till flertalet hörnor för bortalaget. Dessutom är West Ham ett lag som gärna får egna fasta situationer så ett hörnspel på över 4,5 hörnor i första halvlek till oddset 1,83 känns verkligen spelbart.

Tips: Över 4,5 hörnor i första halvlek

Odds: 1,83(Bet365)