Speltips & odds: West Ham - Liverpool 29/1

Spilltips: Liverpool vinner matchen & Under 2.5

Vi tror att Liverpool vinner mot West Ham under onsdagen, men vinner endast med under 2.5 mål. Laget gör vad de ska och befäster därmed sin ledning i Premier League.

Trolig laguppställning, West Ham:

Randolph

Zabaleta - Diop - Balbuena - Cresswell

Fornais - Rice - Lanzini - Sanchez

Ajeti - Haller

Trolig laguppställning, Liverpool

Alisson

Alexander-Arnold – Van Dijk – Gomez – Robertson

Oxlade-Chamberlain – Henderson – Keita

Salah – Firmino – Origi

Kan något stoppa Liverpool?

Under onsdagskvällen står West Ham för värdskapet när Liverpool kommer på besök till London. Matchen West Ham - Liverpool väntas att bjuda på ett underhållande spel och hemmalaget ska försöka bromsa ner bortalagets snabba spelare. Dominanta är ett ord som symboliserar detta fina Liverpool för närvarande. I Premier League befinner sig dem i toppen av tabellen med hela 16 poäng före tvåan Manchester City, den regerande mästaren, och dessutom med en match mindre spelad. Om någon av de andra klubbarna i Premier League ska kunna stoppa detta formstarka och starka lag återstår att se. Inte mycket talar för att de ska gå ner sig i detta nu.

Sjuttondeplacerade West Ham kommer till detta stundande möte med en skakig form och med en nygammal tränare i skotten David Moyes. I deras senaste match i Premier League förlorade de med 4-1 mot topplaget Leicester på bortaplan. Londonlaget hade inte mycket att sätta emot hemmalagets fina offensiv och spanjoren gjorde två mål varav en på straff. Nu står Moyes mannar på ett ännu större test mot den överlägsna serieledaren Liverpool, i en match där hemmalaget förmodligen kommer att ställa sig lågt och försöka täppa igen.

Från Liverpool reser Premier League-ledaren söderut för att ta sig an ett decimerat West Ham med en svag form. Förstaplatsen tillhör Liverpool, något som har hängt i under säsongen. I deras senaste match i Premier League vann de mot uppstickaren Wolves med 1-2 på bortaplan efter mål av mittfältsmaskinen Jordan Henderson och anfallaren Roberto Firmino. Laget har en minst sagt bra form för närvarande och leder Premier League övertygande med 16 poäng och en match mindre spelad än tvåan i ligan. I deras senaste matcher har laget dock inte vunnit med flera mål, dock ändå segrat, och det tror vi kommer att hända även i mötet mellan West Ham - Liverpool under onsdagskvällen.

Speltips & odds

Bortalaget Liverpool befinner sig för närvarande i form som heter duga, dock har de en historik på det senaste att inte vinna med flera måls marginal. Ingen ser sig komma i närheten av dem i tabellen och de radar upp segrar på segrar. West Ham ligger på en sjuttondeplats i Premier League just nu och har en form som går nedåt. Med nye tränare Moyes tror vi dock att laget kommer att ge allt de kommande matcherna och därav inte förlora med stora siffror mot Liverpool.

Vi tror att Liverpool vinner mot West Ham under onsdagen, men vinner endast med under 2.5 mål. Laget gör vad de ska och befäster därmed sin ledning i Premier League. Satsa på en bortavinst för Liverpool och Under 2.5 mål till oddset 3.75 som du kan hitta på Bet365. För att få mer för pengarna kan du hitta bra oddsbonusar här.