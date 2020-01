Speltips & odds: Tottenham - Liverpool 11/1

Trolig laguppställning, Tottenham

Gazzaniga

Aurier – Alderwiereld – Vertonghen – Sessegnon

Lo Celso – Dier – Alli

Moura – Kane – Son

Trolig laguppställning, Liverpool

Alisson

Arnold – Van Dijk – Gomez – Robertson

Oxlade-Chamberlain – Henderson – Keita

Salah – Firmino – Mané

Liverpool är dominanta

Liverpool finner sig i toppen av tabellen med hela 13 poäng före tvåan Leicester och dessutom med en match mindre spelad. Om någon av de andra klubbarna i Premier League ska kunna stoppa Klopps manar att vinna ligan i vår så är det dags nu. Nu ställs ligaettan mot Mourinhos lag i London. Liverpool har vunnit sina senaste fyra matcher mot Tottenham.

Hemmalaget Tottenham har haft en tuff säsong och hösten var allt annat än glamour för supportrarna. Sedan José Mourinhos intåg som tränare har laget gnetat sig till segrar och vissa brister som innan var stora ser ut att ha blivit bättre, även om det finns djupa dalar. I deras senaste match i Premier League förlorade de dock mot Southampton med 1-0 efter mål av förre Liverpoolspelaren Danny Ings. Om någon ska kunna sakta ner Liverpool så är det Mourinho med sin taktiska briljans och defensiva inriktning som tränare. Om detta sker tror vi kommer att bli svårt, då bortalaget för kvällen har ett flyt och en mentalitet i laget just nu som är svårstoppad.

En hel del kan man säga om detta fina och ostoppbara lag, och mycket har sagts redan. Att leda Premier League efter 20 omgångar med 13 poäng, det säger en hel del. Liverpool är väldigt svårslagna och det har dem bevisat under en längre period nu, när och om det slutar återstår att se. Det ser inte ut att trappa ner på formen för närvarande åtminstone. I lagets senaste match i Premier League vann dem mot nykomlingen och uppstickaren Sheffield United med 2-0 på Anfield. En komfortabel seger, en seger som så många andra. Liverpool har just nu en tendens att vinna sina matcher utan att övertyga så värst mycket med sitt spel. Trepoängarna rullar dock in och det ser oerhört ljust ut för klubben. Bortalaget för kvällen har inte spelat oavgjort under sina 12 senaste matcher.

Speltips & odds

Liverpool befinner sig för närvarande i en hysterisk form. Laget tar hem segrar som aldrig förr och inget ser ut att stoppa dem att vinna matcher längre. Tottenham behöver komma upp i prestation om de ska ha något som helst att göra i denna matchen mot ligaettan, trots hemmaplan och relativt positiva vindar.

Vi tror att Liverpool kommer att dominera och vinna matchen, men att hemmalaget kommer att försöka ha mycket boll och ta kommandot från början. Något som inte kommer att ge utdelning. Vi tror att det kommer bli svårt för Tottenham att stå emot Liverpools kontringar, med egyptiern Mohamed Salah främst i ledet.

Satsa på en bortavinst för Liverpool och en rak 2:a till oddset 1.66 som du kan hitta på Bet365.