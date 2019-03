Trolig laguppställning, Roma

Olsen

Karsdorp - Fazio - Marcano - Jesus

Kluivert - Cristante - Nzonzi - Perotti

Schick - Dzeko



Skador: Stephan El Shaarawy, Javier Pastore, Lorenzo Pellegrini, Daniele De Rossi, Alessandro Florenzi, Konstantinos Manolas

Avstängningar: -

Trolig laguppställning, Napoli

Ospina

Malcuit - Maksimovic - Koulibaly - Ghoulam

Callejon - Zielinski - Allan - Younes

Milik - Mertens



Skador: Lorenzo Insigne, Amadou Diawara, Vlad Chiriches, Raul Albiol

Avstängningar: -

Kampen om Champions League

Roma har haft en märklig säsong på flera vis. Sparkade sin tränare under säsong och formen har gått upp och ner i Serie A. Nu ställs de på hemmaplan på Olimpico mot ligatvåan Napoli som jagar ett ensamt Juventus i toppen. Ska de båda börja tappa är det väl dags. Kampen om Champions League-platserna är tajt och lagen gör allt för att säkra en plats till nästa säsong.

Hemmalaget Roma kommer till denna matchen med en förlust i bagaget. 2-1 borta mot lilla bottenlaget SPAL blev slutresultatet och supportarna förväntar sig mer än en femteplats i tabellen. Med nye tränare och legenden Ranieri vill huvudstadslaget avsluta starkt och visa prov på den kvalité som förre sportchefen Monchi köpte in. Olsen och Co. vill visa sig från sin bästa sida idag. Hemmalaget har inte spelat oavgjort under sina 8 senaste matcher och gjort mål under deras senaste 5 hemmamatcher.

Ancelottis Napoli vann sin föregående match mot Udinese med 4-2 på hemmaplan. Laget ligger i detta nu på en komfortabel andraplacering i Serie A, med Juventus etta med 18 poäng mer och sju poäng ner till trean Inter. Förra säsongens kamp om ligatiteln mellan Napoli och Juventus har utvecklat sig till endast ett lag som kämpar om platsen denna säsongen. Juventus har tappat väldigt få poäng under hela säsongen och förväntas vinna Serie A stort. Ska Napoli ha någon som helst chans behöver de ta vara på varje match som är kvar i vår.

Roma - Napoli: Speltips & odds

Hemmalaget har ett sänkt självförtroende från den föregående matchen vilket slutade i förlust. Nu ska laget vinna tillbaka sina supportrars förtroende och ta revansch mot ett annat topplag under dagen.

Vi tror på ett kryss i detta mötet mellan två lag i toppen av Serie A. De kommer att ta ut varandra och matchen kommer att tillslut sluta oavgjort efter en fin match.

